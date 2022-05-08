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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

يحمى العقار أولا ..قانون الشهر العقاري الجديد يحقق نقلة اجتماعية واقتصادية كبيرة

أول تطبيق لقانون
أول تطبيق لقانون الشهر العقاري

دشن المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت، أول طلب تسجيل منزله في أول يوم من تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد من داخل محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية والتي تعد مسقط رأسه، معلنا انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد.

الإجراءات والرسوم المحددة

جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الابتدائية، وعدد كبير من مساعدي وزير العدل ورؤساء المحاكم ورجال القضاء في مختلف القطاعات، والقيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية.

وقال وزير العدل، إن التسجيل في ظل القانون الجديد لا يعتد بدعاوى الصحة والتوقيع كمستند للملكية، وليس دعاوى الصحة والنفاذ فقط وسيعتد أيضا بالأحكام الصادرة منذ 50 عاما أو يزيد، مضيفا أن "القانون الجديد فصل ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل".

وأكد وزير العدل: "عدم اختصاص وزارة العدل بتحصيلها باعتبارها جزءا من عمل وزارة المالية".

وأضاف أن التسجيل يهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والأجانب وأملاك الأفراد وكذلك تنظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات.

وأوضح الوزير، أنه في حالة عدم وجود ما يثبت ملكيتك للعقار الذي تسكن فيه، لكن إذا كنت متواجدا فيه منذ 15 عاما وفقا لما يكشفه الخبير المختص سيتم التسجيل لك.

هدف قانون الشهر العقاري 

وفي هذا الصدد قال الدكتور صبري الجندي خبير التنمية المحلية، إنه بدأ تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، من خلال 213 مأمورية الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، معقبا: "الهدف من تطبيق القانون هو تقديم العديد من التيسيرات للمواطنين الذين كانوا يرفضوا التسجيل من أجل تعقيد عملية التسجيل، إضافة إلى خفض رسوم التسجيل".

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وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": أقصى رسوم تسجيل يدفعها المواطن من خلال هذا القانون 3900 جنيه، وهذا يعتبر حل يساهم في إقبال العديد من المواطنين على إجراء تسجيل العقارات، سواء كانت وحدات سكنية أو منازل أو أراضي زراعية، حيث أنه "أصبح من السهل تسجيل جميع أنواع الممتلكات العقارية بداية من هذه الفترة".

وأشار الجندي، إلى أن قانون الشهر العقاري الجديد يشمل عدم الاعتداد بما يسمي صحة التوقيع أو ما يمسي بصحة النفاذ، حيث أنه تم انتهاء رفع قضايا الصحة والنفاذ أو صحة توقيع مرة أخرى، لإثبات حق ملكية.

وتابع: "شهدنا في قانون الشهر العقاري الجديد جميع التوفيرات لسهولة إثبات المواطن لملكيته في العقار، بوسائل عديدة، ومنها إيصال المياه والكهرباء  لـ 5 سنوات، ودفع عوائد على مدى 15 سنة، تعتبر إثبات ملكية، وسوف تجعل هذه التيسيرات تساعد على إقبال المواطنين على تسجيل الممتلكات العقارية".

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حصر الدولة الثروة العقارية 

واختتم: "هذا التسجيل له هدف آخر وهو حصر الثروة العقارية، لتكون الدولة على علم بثرواتها العقارية والوحدات السكنية، وبالتالي تعرف الدولة ملكية المواطنين للأراضي الزراعية والواحدات السكنية وللعقارات وللصمانع والمخازن بدقة شديدة، مما يعمل هذا التسجيل على حماية الممتلكات  من الضياع".

ومن ناحية أخرى، يهدف التسجيل الى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والأجانب وأملاك الأفراد وكذلك تنظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات.

والجدير بالذكر، أن التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري الجديد تناولت حزمة من التيسيرات، أهمها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل وإلغاء مرحلة مقبول الشهر، والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر كما وضعت حدا أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى 37 يومًا كحد أقصى.

كما أنه ستتاح خدمة التسجيل إلكترونيا بعد مرور شهرين من العمل بالقانون، كما أنه لا يشترط القانون الجديد للتسجيل أن أكون حاصلا على حكم بل وضع بدائل أهمها مثلا: إذا كنت حائزا للعقار لمدة 5 سنوات ومعك مستندات رسمية تفيد تواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباء والمياه والغاز، سيتم التسجيل لك.

تسجيل المتتلكات العقارية 

ونرصد لكم الخطوات لتسجيل اي ممتلكات عقارية:

  • يتم تسجيل البيانات والمستندات المرفقة بالطلب المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، الذي تتيحه وزارة العدل، حيث يجب على المواطن أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.
  • يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.
  • ويقوم مقدم الطلب بحفظ البيانات والمستندات المشار إليها حيث يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

كما يتم حفظ الطلب ومن ثم يتم إرساله الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب.

وأخيرًا فإنه عندما يستوفى الطلب شكلاً، وتبيُّن للمأمورية وجود طلب سابق عليه يخطر مقدم الطلب برسالة نصية على هاتفه بما تم فى التسجيل.

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قانون الشهر العقاري الجديد محافظ القليوبية وزير العدل عمر مروان محافظة القليوبية الشهر العقاري

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