رئيس مصلحة الشهر العقاري: 13 مليون وحدة سكنية فقط سُجلت منذ عام 1947

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن قانون 9 لعام 2022، أعطى الحق لكل مواطن أن يسجل عقاره، مشيرًا إلى أن هذا القانون ينقل مصر نقلة اجتماعية اقتصادية في المقام الأول.



وأضاف "ياقوت" في حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت، أن القانون يحول كل العقارات الموجودة داخل مصر، من عقارات غير مسجلة أو قابلة للتسجيل إلى مسجلة"، موضحًا أن القانون وضع نماذج لكل حالة على حدا.



وأوضح، أنه يجب توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه أول رئيس تطرق لقانون التسجيل العقاري، قائلًا: "لم يسبق لملك أو لرئيس جمهورية أن يخترق هذا القانون، فهنيئًا للشعب المصري بالرئيس السيسي وهنيئًا للمصريين بوزير العدل اللواء عمر مروان وهنيئًا للمواطنين بهذا القانون".

وأكد أن عدد الوحدات المسجلة منذ 1 يناير عام 1947 وحتى عام 2021 بلغ حوالي 13 مليون وحده سكنية .