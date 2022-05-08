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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان جدول امتحان التعليم المفتوح بحقوق عين شمس دور مايو 2022

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول امتحان التعليم المفتوح دور مايو ٢٠٢٢.

وأكدت الكلية انها تكثف استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.

وأشارت إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة، وتقليل الأعداد داخل اللجان، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة .

وأوضحت أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، وحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وأن من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

والجدير بالذكر أعلنت مؤسسة Times Higher Education البريطانية النسخة الرابعة من تصنيفها “𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗥𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟮” الشهير المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أظهر حصول جامعة عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم في ١٢ هدفا من أهداف التنمية المستدامة.

وقد حصلت على المركز الثالث عالميا على مستوى الجامعات، والأولى مصريا وإفريقيا في مجال المياه النظيفة ومعالجة مخلفات الصرف     SDG 6
وجاء ترتيب جامعة عين شمس لهذا العام كالتالي:
• الترتيب 101-200 في الترتيب العام على مستوى العالم.

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• المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.
• SDG2 مؤشر القضاء التام على الجوع: المركز 201-300
• SDG3 مؤشر الصحة الجيدة والرفاهية: المركز 101-200
• SDG4 مؤشر التعليم الجيد: المركز 401-600
• SDG5 مؤشر المساواة بين الجنسين: المركز 201-300
• SDG7 الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة: المركز101-200
• SDG11 مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة: المركز 101-200
• SDG 12 مؤشر الاستهلاك والإنتاج الآمن:  المركز 201-300  
• SDG13 مؤشر العمل المناخي: المركز 82
• SDG 16 مؤشر تحقيق المساواة والعدل والمؤسسات القوية: المركز 101-200
• SDG17 مؤشر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: المركز 301-400

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التنمية المستدامة جامعة عين شمس حقوق عين شمس الماجستير والدكتوراه تطبيق الاجراءات الاحترازية Jobs Education

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