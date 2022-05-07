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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يعلن ضم إمام محمدين للجنة الكرة وتجديد التعاقد معه

صدى البلد

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تجديد تعاقد إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين لموسمين قادمين.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري ضم إمام محمدين للجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية  محمد سلامة ومحمد البحيري 

واجتمع محمد مصيلحي بإمام محمدين بحضور أحمد عبد المجيد ومحمد أحمد سلامة إنهاء الإتفاق عل تجديد تعاقده بعدما نجح في إظهار القطاعات والتي انتهت بفوز فريق مواليد 2055 ببطولة الجمهورية لهذا الموسم للمرة الأولى في تاريخ زعيم الثغر 

وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن إجراءات تجديد التعاقد ع إمام محمدين حسمت ريعا في ظل الرغبة المتبادلة بين الطرفين 

وأشاد محمد مصيلحي بالمجهود المبذول  في قطاع الناشئين من قبل إمام محمدين مشيرا إلي توفير كافة مقومات النجاح للقطاع خلال المرحلة المقبلة .

 

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