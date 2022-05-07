مختار نوح: الاختيار سابقة في تاريخ الدراما وأظهر شخصية محمد مرسي الحقيقية..فيديو

قال مختار نوح عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان سابقا ؛ إن فكر الإخوان فكر استحواذي لمجرد التمكين حتى لو على جمعية خيرية فحينما يتمكنوا بعضو أو أثنين يكون في اليوم التالي 6 أو 7 أعضاء ثم يتوهموا أنهم قادرون على تنفيذ ما يرغبون .

وأضاف مختار نوح ؛ خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل ؛ أن هذا حدث في النقابات مثل نقابة المحامين ونقابة المهندسين التي كان يعمل فيها حسب الله الكفراوي ؛ وكذلك نقابة الأطباء عندما كان حمدي السيد نقيب الأطباء .

وأوضح نوح ، أن الإخوان يحدث لهم حالة من الشيزوفرينيا عند التمكين لأنهم كانوا يعتقدون أنهم جيل التمكين وكان مرسي يتخيل أن جماهير الإخوان تستطيع أن تشعل الدنيا ولا تطفئها عندما يريدون ذلك .

وتابع : الاختيار سابقة في تاريخ الدراما وأظهر شخصية محمد مرسي الحقيقية.