حبس شخصين لحيازتهما مواد مخدرة وأسلحة بالشروق

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة فرد خرطوش ، عدد من الطلقات النارية لذات العيار – كمية من مخدر البودر المعد للبيع - كمية من مخدر البودر " خام " المعد للتصنيع - كمية من مخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الأيس المخدر - 2 جهاز مخصص لتعاطى مخدر الأيس – أدوات تصنيع - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض بمدينة الشروق.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

فقد تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما ، وعثر بداخلها على (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات النارية لذات العيار – كمية من مخدر البودر المعد للبيع - كمية من مخدر البودر " خام " المعد للتصنيع - كمية من مخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الأيس المخدر - 2 جهاز مخصص لتعاطى مخدر الأيس – أدوات تصنيع - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض ) .

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط اعترف سائق السيارة بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة والسلاح النارى والأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى ، والسيارة لتسهيل تحركاته والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه ، ونفى علم الأخر بالمضبوطات وأنه كان فى سبيله لتوصيله بالسيارة قيادته لمنطقة المرج ، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ذلك تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.