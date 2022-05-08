حبس رجل وزوجته سرقا حقيبة سيدة في النزهة

قررت جهات التحقيق، حبس رجل وزوجته، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حقيبة سيدة من داخل صالة ألعاب رياضية بمنطقة النزهة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة سيدة بالقاهرة بأسلوب "المغافلة"، وضبط مرتكبى الواقعة.



تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بداخل "صالة ألعاب رياضية" كائنة بدائرة القسم، إكتشفت سرقة حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول، عدد 2 فيزا كارت) وعقب ذلك تبين سحب مبلغ مالى من رصيد حسابها وكذا سحب مبلغ آخر قيمة مشتريات تم شرائها من الفيزا كارد الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة بمحل سكنها وتبين عدم تواجدها، وأمكن ضبط زوجها "له معلومات جنائية" وبحوزته (مبلغ مالى "حصيلة بيع عدد 3 هواتف محمولة" قاموا بشرائهم من الفيزا كارد المستولى عليهما - شاشة عرض- جهاز هوم سيتر- أطقم منزلية تم شرائهم من المبلغ المالى المستولى عليه من الفيزا كارد "متحصلات واقعة السرقة").

وأقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة وأضاف بقيامه بمساعدة زوجته فى بيع الهواتف المحمولة المشار إليها، كما تم ضبط المتهمة.

وبمواجهتها، اعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وأقرت بقيامها بالتخلص من كروت الفيزا بإلقائها بالطريق العام عقب شراء المضبوطات.

بإستدعاء المجنى عليها إتهمتها بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.