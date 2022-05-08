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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزارة العدل تنشر فيديو لتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم

الشهر العقاري
الشهر العقاري

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام مقطع فيديو لتشجيع المواطنين علي تسجيل عقاراتهم وفقا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد. 

وظهر في الفيديو الممثلة سوسن بدر وهي ترصد تاريخ الفراعنة وتربط بقاء حضارتهم لحرصهم علي تسجيل كل شيء يمتلكونه.

وحثت الممثلة سوسن بدر المواطنين علي تسجيل ممتلكاتهم، والاستفادة من تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، والتي تم بدء العمل بها اليوم.

ودشن المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد فوزى مدير إدارة المساحة العسكرية ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقارى أمس إجراءات تطبيق القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢  بتقديم أول طلب لشهر الملكية  .

وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل ، والذى قدم فعليا طلب لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق .

وقال وزير العدل في كلمته " أنه تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات وتحسين تقديم الخدمات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن نشهد اليوم بداية تطبيق القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ ، والذى يهدف إلى إنهاء أزمة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات التسجيل عن طريق اختصار الإجراءات وتيسيرها" . 

وأضاف "أن الإجراءات فى ظل تعديلات القانون تعد نقلة نوعية في إجراءات التسجيل لتوفير الجهد والوقت بما يحقق الحماية والاستقرار للملكيات ، كما يحد من النزاعات القضائية،  ويعظم الاستفادة من العقارات بعد تسجيلها" . 

الجدير بالذكر؛ أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ ٩ مارس الماضي  بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

وزارة العدل فيس بوك انستجرام قانون الشهر العقاري الجديد الممثلة سوسن بدر محافظ القليوبية

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