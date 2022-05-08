كل ما تريد معرفته عن رسوم الرفع المساحي للأراضي والعقارات

قال د جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري أنه يمكن للمواطن أن يحصل على طلب الرفع المساحي مجانا من المراكز التكنولوجية في المحافظات .

ولفت خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن أسعار الرفع المساحي لها علاقة بالمساحة فحتى مساحه 100 متر تكون الرسوم 675 جنيها ومن 100 حتى 200 منر 1000 جنيه ومن مساحة 200-300 تصل الرسوم إلى 1500 جنيه ومن 300-400 تكون الرسوم 4725 جنيهاً وهي مساحة تتعلق بالقصور والفلل ".



وحول رسوم الرقع المساحي بالنسبة للاراضي قال ياقوت : " حتى مساحة 100 متر رسوم التسجيل 1350 جنيهاً ومن مساحة 100-200 متر تكون الرسوم 2700 جنيها ومن مساحة 200-300 تكون الرسوم 4050 جنيها واكثر من 400 متر تكون الرسوم 5400جنيه.