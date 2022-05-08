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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كل ما تريد معرفته عن رسوم الرفع المساحي للأراضي والعقارات

جمال ياقوت
جمال ياقوت

قال  د جمال ياقوت  رئيس مصلحة الشهر العقاري  أنه    يمكن للمواطن   أن يحصل على طلب الرفع المساحي مجانا من المراكز التكنولوجية في المحافظات .

ولفت  خلال  لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON إلى أن أسعار الرفع المساحي  لها علاقة بالمساحة  فحتى مساحه 100 متر  تكون الرسوم 675  جنيها  ومن 100  حتى 200  منر 1000  جنيه  ومن مساحة 200-300  تصل الرسوم  إلى 1500  جنيه  ومن  300-400   تكون الرسوم 4725 جنيهاً وهي مساحة تتعلق بالقصور والفلل ".


وحول رسوم الرقع المساحي  بالنسبة للاراضي  قال ياقوت : "  حتى مساحة 100 متر رسوم التسجيل 1350   جنيهاً ومن مساحة 100-200 متر  تكون الرسوم 2700 جنيها ومن مساحة 200-300 تكون الرسوم 4050 جنيها  واكثر من 400  متر تكون الرسوم 5400جنيه.

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