رضا عبد العال : الحنفي ساهم في فوز الإسماعيلي على المصري

قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، إن الحكم الدولي محمد الحنفي ساهم بشكل كبير في فوز الإسماعيلي على المصري 3 – 2 ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر من الدوري العام .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " سعيد بعودة الدراويش للإنتصارات ونحن جميعًا نساند الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل و حسني عبد ربه ، وأثق في تجاوز الإسماعيلي لمحنته الحالية ".

وتابع : " أطالب حسني عبد ربه بالهدوء والتحلي بالصبر ، وعدم التدخل في اختصاصات حمزة الجمل المدير الفني ، فهو قيمة فنية كبيرة و رمز لجمهور الإسماعيلي".