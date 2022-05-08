أخبار الرياضة.. موسيماني : لن ننخدع بالفوز وسنقاتل في الجزائر .. ونجم الوداد: نتمنى تكرار سيناريو 2017 مع الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

رضا عبد العال: وفاق سطيف متواضع فنيًا .. والأهلي بدون منافس

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بأداء لاعبي الأهلي ، عقب الفوز برباعية نظيفة على وفاق سطيف الجزائري ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا .

ميدو: موسيماني بارع في دراسة المنافس.. ووفاق سطيف خصم سهل

أكد أحمد حسام ميدو أن فوز الأهلي على وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم مستحق، ويعكس الفارق الفني بين الفريقين.

رمضان السيد : الأهلي حسم تأهله لنهائي الأبطال بنسبة 95 %

قال رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق، إن الفارس الأحمر خاض أفضل مباراة له في آخر 3 شهور، والتي كانت أمام وفاق سطيف الجزائري.

رضا عبد العال : الحنفي ساهم في فوز الإسماعيلي على المصري

قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، إن الحكم الدولي محمد الحنفي ساهم بشكل كبير في فوز الإسماعيلي على المصري 3 – 2 ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر من الدوري العام .

موسيماني: سنقاتل في الجزائر وسعيد بعودة بيرسي تاو

عبر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير على وفاق سطيف برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل باستاد السلام في ذهاب دور نصف دوري أبطال أفريقيا.

محمد شريف عن رباعية الأهلي: نتيجة الليلة رائعة لكننا نستعد بقوة لمباراة العودة

عبّر محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب وفاق سطيف الجزائري، برباعية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن جميع لاعبي الفريق هدفهم الرئيسي هو التتويج بلقب البطولة.

أحمد كشري : وفاق سطيف ساعد الأهلي على تحقيق الفوز

قال أحمد كشري، لاعب الأهلي السابق، إن الفارس الأحمر حقق فوزا مستحقا على حساب وفاق سطيف الجزائري، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في ذهاب نص فنهائي دوري أبطال إفريقيا.

هاني حتحوت: موسيماني صالح جمهور الأهلي بأداء ونتيجة أمام وفاق سطيف.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي حقق الفوز على وفاق سطيف الجزائري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، بنصف نهائي دوري الأبطال، عن جدارة واستحقاق.

نجم الوداد السابق : نتمنى تكرار سيناريو بطولة عام 2017 أمام الأهلي

قال بوجمعة قصاب، مهاجم فريق الوداد المغربي السابق، إن فريقه اقترب من نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز الذي حققه خارج الديار أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي.

