ميدو: ريال مدريد استعان بما تفعله جماهير الأهلي

يرى أحمد حسام ميدو، أن جماهير ريال مدريد قامت بخلق طاقة إيجابية مثلما يفعل جمهور الأهلي في الدقائق الأخيرة من مباريات الفريق الأحمر.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض سخر مني عندما قلت إن جمهور الأهلي يخلق طاقة إيجابية في الدقائق الأخيرة من المباريات ولا أحد يهاجم اللاعبين هذا ما فعله جمهور ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي وساهم في صعود الفريق إلى نهائي دوري الأبطال".



وأضاف: "إذا كنت تمتلك تلك الطاقة الإيجابية فإنك قادر على العودة بقوة في الدقائق الأخيرة".



وختم حديثه قائلا: "مهم أن يكون لديك جمهورا واعيا قادر على الضغط على الخصم مثل جمهور ريال مدريد".