أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية و لميس سلامة و الاعلامي محمد جاد والمذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية ،الأحد 8- 5 -2022 في القاهرة والمحافظات.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.51 جنيه للبيع، و18.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.69 جنيه للبيع و19.45جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.38 جنيه للبيع و22.80 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.93 جنيه للبيع و4.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 60.45 جنيه للبيع و57.91 للشراء.