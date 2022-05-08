عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد القمح.. وخطوط ساخنة للشكاوى

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التموين

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة لمتابعة أعمال حصاد وتوريد محصول القمح موسم 2022 للشون والصوامع وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فضلًا عن التأكيد على تقديم كافة التسهيلات والدعم للمزارعين لتوريد محصول القمح واستلامه من المزارعين سواء في الأراضي الزراعية أو الأراضي الصحراوية المستصلحة ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام والذي يبلغ 403 ألف طن مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس جامعة أسيوط: رجال القوات المسلحة يقدمون ملحمة وطنية وتضحيات عظيمة

محافظ أسيوط: إزالة 6 تعديات على أراضٍ زراعية بمراكز منفلوط وديروط وصدفا


وقال محافظ أسيوط إن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح تبلغ 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي مضيفًا إنه تم اتخاذ خطوات جادة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي وسيكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد وصرف حصة أسمدة مدعمة لأصحاب المساحات الكبيرة التي يتم توريدها قمح وغيرها من الحوافز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أول بأول.


كما وجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء - مسئولي الزراعة بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة والتي يبغ عددها أكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز ومتابعة توفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها وتجهيزها لاستقبال الأقماح في الشون على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الاقماح المحلية واثباتها في سجلات حركة مركز التجميع مؤكدًا على جولاته الميدانية المستمرة لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للإطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسير وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة مشدداً على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.


وأعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873 ) ، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات افتتاح موسم حصاد القمح توريد محصول القمح بأسيوط توريد محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد طلاقه من ياسمين صبري.شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبو هشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود

تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: حملات لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحال العامة

إنقاذ حياة شاب من طعنة في القلب بـ مستشفى جامعة أسيوط

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بريطانيا تدين هجوم سيناء: نقف بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب

التعليم: مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بنفس درجة الاهتمام السابقة بلجان الامتحانات.. صور

الشبح.. جزيرة غامضة تستمر في الظهور والاختفاء وتثير جنون العلماء

مخدرات بـ850 ألف جنيه.. ضبط 5 عناصر إجرامية للاتجار في الشابو بسوهاج

الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 8 مايو 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

فيروس خطير.. السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير

الأحمر خالف التوقعات.. صحف الجزائر تؤكد تأهل الأهلي للنهائي وبيرسي تاو يتصدر تويتر

فيديو

مروان بابلو يطرح تراك جديد بعنوان راكور.. فيديو

الاختيار 3.. تسجيل يكشف خلاف مرشد الجماعة مع عبد المنعم أبو الفتوح

أضرار ومخاطر زيت القلي المستعمل.. فيديوجراف

عايزين يتصوروا معاهم .. القبض على صبية حاولوا التحرش بسائحتين في الأهرامات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ