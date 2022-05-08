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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحبط محاولات حجب 3 أطنان سلع غذائية وتضبط 906 قضايا تموينية

الداخلية
الداخلية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (906) قضايا تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (3,364 طن "دقيق أبيض – مكرونة"– 810 لتر "زيت طعام") ، (217) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (42,088 طن "دقيق – سكر- زيت طعام – أرز – لحوم – منظفات – أعلاف" – 30 عبوة سجائر – 14 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (281) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 19 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 6 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 89 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 68 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 35 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 22 قضية توقف عن الإنتاج – 42 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت ( 40,425 طن دقيق بلدى) .

وكذا (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (224 كيلو جرام "سكر – زيت" تموينى – 550 كيلو جرام "سكر حر – دقيق أبيض" – 13100 لتر مواد بترولية – 34461 متر غاز طبيعى – 2175 رغيف بلدى).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (85,976 طن – 34461 متر غاز طبيعى – 2175 رغيف بلدى 810 لتر "زيت طعام"  – 30 عبوة سجائر – 13100 لتر مواد بترولية – 14 إسطوانة بوتاجاز) .

كان أبرزها ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة البحيرة) لتصرفه فى كمية قدرها (34,350 طن "دقيق بلدى") قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على فارق الدعم و ضبط (6,458 طن " دقيق أبيض – زيت طعام - أرز أبيض") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .

كما تم ضبط (3,300 طن " مكرونة – أرز أبيض – زيت طعام – دقيق أبيض") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة و ضبط (2,500 طن "دقيق أبيض") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى للإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية - بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية .

وتم ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة الجيزة) وبحوزته (34461 متر "مكعب مواد بترولية غاز طبيعى") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على فارق الدعم و ضبط (3,3 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة  (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة .

ونجحت الحملات فى ضبط (1,950 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة  (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة و ضبط (10 طن "أقماح مستوردة" مستلزمات إنتاج ) بدون مستندات ويشتبه كونها مخلوطة بأقماح محلية (1 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات بدون بيانات منتج نهائى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لطحن الأقماح) بمحافظة سوهاج .

كما تم ضبط (قائد سيارة - بمحافظة الفيوم) وبحوزته (8,250 طن "أقماح محلية") محظور تداولها ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة و ضبط (7,590 طن "أقماح محلية") محظور تداولها ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب – بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة .

وتم ضبط (7 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.

الإدارة العامة التموين والتجارة شرطة التموين يات الأمن وقطاع الأمن العام

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