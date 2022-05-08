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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دقيقة حدادًا على أرواح شهداء سيناء.. رئيس البرلمان: لن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

شهد مجلس النواب دقيقة حدادًا على روح شهداء الوطن و قال رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي: "فوجعنا بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء”.

وقال خلال الجلسة العامة: "يؤكد مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة.

وأضاف لن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة يعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه.

وقال رئيس البرلمان " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله “ حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته ، وأدعوكم للوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة”.

مجلس النواب دقيقة حداد شهداء الوطن رئيس البرلمان المستشار حنفى جبالى

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