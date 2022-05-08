سنواصل القتال.. آزوف الأوكرانية: قصف روسي مكثف على مصنع آزوفستال

أعلنت كتيبة آزوف الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تواصل قصفها المكثف على مصنع آزوفستال.

وقالت كتيبة آزوف، التي تصفها موسكو بـ "النازية"، إنه لا توجد أي معلومات حول إجلاء كافة المدنيين من مصنع آزوفستال.

وشددت الكتيبة على مواصلة القتال، قائلة: "سنواصل القتال ما دمنا على قيد الحياة".

وتابعت: "لدينا العديد من المقاتلين الجرحى في مصنع آزوفستال".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية، أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أراضي مصنع "أزوفستال"، المعقل الأخير لقوات القوميين المتطرفين الأوكرانيين في ماريوبول، بلغ 182 شخصا .

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيستك الشعبية، في بيان له: "إجمالا، تم إجلاء 182 شخصا من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال.. وتم نقل جميع المدنيين المحررين إلى قرية بيزيمينوية، حيث تم توفير السكن والطعام والرعاية الطبية لهم".

وأوضح البيان أن المدنيين الذين تم إجلاؤهم والذين يرغبون في المغادرة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات كييف، تم تسليمهم لممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما صرح رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أنه بفضل جهود روسيا وبمشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسنى إنقاذ 51 شخصا، بينهم 11 طفلا، خلال عملية إنسانية لإجلاء المدنيين من "أزوفستال" دامت 3 أيام وانتهت أمس، السبت.

من جانبها، أعلنت الحكومة الأوكرانية السبت عن إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع "آزوفستال".

وكانت القولت الأوكرانية أعلنت أمس، السبت، أن قوات روسيا مستمرة في القصف المدفعي وبالدبابات على مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية.