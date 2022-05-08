عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنواصل القتال.. آزوف الأوكرانية: قصف روسي مكثف على مصنع آزوفستال

مصنع آزوفستال
مصنع آزوفستال

أعلنت كتيبة آزوف الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تواصل قصفها المكثف على مصنع آزوفستال.

وقالت كتيبة آزوف، التي تصفها موسكو بـ "النازية"، إنه لا توجد أي معلومات حول إجلاء كافة المدنيين من مصنع آزوفستال.

وشددت الكتيبة على مواصلة القتال، قائلة: "سنواصل القتال ما دمنا على قيد الحياة".

وتابعت: "لدينا العديد من المقاتلين الجرحى في مصنع آزوفستال".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية، أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أراضي مصنع "أزوفستال"، المعقل الأخير لقوات القوميين المتطرفين الأوكرانيين في ماريوبول، بلغ 182 شخصا .

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيستك الشعبية، في بيان له: "إجمالا، تم إجلاء 182 شخصا من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال.. وتم نقل جميع المدنيين المحررين إلى قرية بيزيمينوية، حيث تم توفير السكن والطعام والرعاية الطبية لهم".

وأوضح البيان أن المدنيين الذين تم إجلاؤهم والذين يرغبون في المغادرة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات كييف، تم تسليمهم لممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما صرح رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أنه بفضل جهود روسيا وبمشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسنى إنقاذ 51 شخصا، بينهم 11 طفلا، خلال عملية إنسانية لإجلاء المدنيين من "أزوفستال" دامت 3 أيام وانتهت أمس، السبت.

من جانبها، أعلنت الحكومة الأوكرانية السبت عن إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع "آزوفستال".

وكانت القولت الأوكرانية أعلنت أمس، السبت، أن قوات روسيا مستمرة في القصف المدفعي وبالدبابات على مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

اخبار العالم اخبار العالم الآن اخبار العالم اليوم كتيبة آزوف الأوكرانية مصنع آزوفستال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود

ترشيحاتنا

بسبب الطقس السيئ .. تقلبات جوية عنيفة بالهند والعراق تهدد المحاصيل

محافظ الجيزة يحظر سير التوك توك في هضبة الأهرام

لا نرغب في النقد.. إيهاب جلال: 40 لاعب محلي بجانب المحترفين قوام المنتخب

مجلس النواب يوافق على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية بصعيد مصر

أزمة جديدة تواجه آبي أحمد..انقسام خطير ووقوع قتلى ومصابين ومطالب بتحقيق دولي

رضا عبدالعال : موسيماني بيفوز في إفريقيا بمساعدة الحكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

فيروس خطير.. السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير

فيديو

بشرى: متصالحة مع نفسى ولا أخاف من الموت.. فيديو

مروان خوري بعد فسخ خطوبته: بفضل تضل علاقاتي في هالمطرح.. فيديو

ما سر الكلاب؟ طبيب مصري يكشف سبب إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي

تنازل الأهالي وكحول في دماء المتهم.. تطورات قضية كريم الهواري

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ