محافظ مطروح يطمئن على ترجمة لغة الإشارة للطلاب ويوجه بجلسات تأهيل مجانا

خلال تفقده عدد من اللجان الامتحانية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد عددا من لجان امتحانات الترم الثاني لفصول النقل بعدد من مدارس المحافظة يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح و إسماعيل جاتو مدير التعليم العام.

و تفقد محافظ مطروح لجان الامتحان لمراحل النقل الابتدائية والإعدادية والمهنية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بحى الزهور بالكيلو ٤ واطمأن محافظ مطروح من خلال ترجمه لغة الاشارة من الطلاب على مستوى الامتحان.



كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم عمل جلسات تأهيل لطلاب المدرسة مجانا .



كذلك تفقد “شعيب” أعمال التطوير التى تمت بالمدرسة موجها الشكر لقيادة المنطقة الغربية العسكرية على المشاركة فى اعمال تطوير ورفع كفاءة سور وبوابة المدرسة ودعم استراحات الطلاب بالفرش والاثاث وشاشة تليفزيون بجانب أعمال صيانة ودهان التخت .



ووافق المحافظ على عقد جلسات تخاطب مجانية بالمدرسة للطلاب الصم وضعاف السمع على مستوى المحافظة خلال اجازة الصيف .



كما تفقد محافظ مطروح مدرسة السادات الابتدائية المشتركة بحى الشروق للاطمئنان على طلاب الصف الرابع الإبتدائى خلال أداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية .



كما تفقد محافظ مطروح مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات للاطمئنان على اداء طلاب الصف الثانى الثانوى للامتحان التجريبى على التابلت لمادة الرياضيات بنسبة 70% والامتحان الورقى بنسبة 30%مع التأكد من عدم وجود أى عوائق ، وكذلك متابعة أدائهم أمتحانات المواد خارج المجموع.

محافظ مطروح خلال تفقد عدد من اللجان الامتحانية