محافظة مطروح: إزالة المعرض والملاهي الملحقين بالنادى الاجتماعى للتعدى على أملاك الدولة

أصدرت محافظة مطروح بيان عن أعمال الإزالة التي تتم بالنادى الاجتماعى بمدينة مرسى مطروح صباح اليوم السبت والتي شملت إزالة معرض بيع السلع والملاهي الملحقين بالنادى الاجتماعى .





وأكدت محافظة مطروح خلال البيان أنه لا مساس بالنادى الاجتماعى بمطروح أو بأى شيئ داخل سور النادى وأنها أكثر حرصاً على تقنين وضعه لمصلحة أهالينا بمرسى مطروح.

وأضاف البيان أن المحافظة قامت بإنشاء حمام سباحة وملاعب رياضية على نفقة المحافظة وهذا ليس للجمعية ولكن لأهالينا بمطروح المترددين على المكان ،والجمعية تقوم بإدارتها واستغلال العائد منها ومن باقي الأنشطة لصالحهم.

وأوضح البيان برغم أن جمعية الأندية الاجتماعية هي جمعية ولها قرار تخصيص إلا أنها مقامة على مساحة أكبر من المساحة المحددة بقرار التخصيص داخل السور. ، والمحافظة تغض النظر عن ذلك بل المحافظة على استعداد لتقنين وتخصيص باقي المساحة داخل السور .

وفيما يخص ما هو خارج أسوار النادي سواء( معرض – كافتيريا الشاطئ – أرض الملاهى أو غيرها) غير مخصص للجمعية وليس هناك قرار تخصيص من المحافظ ومصدق به من مجلس الوزراء بذلك، كما هو متبع قانوناً ، وإنما هو أملاك دولة خاصة ، ومواطنى مطروح هم أولى بالاستفادة به.وسيتم استغلاله في أنشطة تعود بالنفع العام على جميع المواطنين سواء داخل النادي او خارجه أعضاء أوغير أعضاء به ،ولا يصلح ليكون معرض للملابس والأدوات المنزلية وما يسببه من ازدحام شديد وارتباك وكثافة مرورية ، والمحافظة بها الكثير من مثل هذه المعارض سواء في شارع اسكندريه أو سوق ليبيا أو بمنطقة البوسيت وغيرها من الأماكن ، ولا يصلح بوضعه الحالى على الكورنيش .

واختتم البيان بأن المحافظة على استعداد لتقديم الدعم حالة قصور القائمين على الجمعية وطلبهم ذلك من خلال التنسيق مع التضامن الاجتماعي وبما يعود بالنفع على أبناء وأهالي مرسى مطروح والمترددين على المكان .