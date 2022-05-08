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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أكد تضامن لبنان.. نبيه بري يعزي السيسي في شهداء هجوم سيناء الإرهابي

رئيس النواب اللبناني
رئيس النواب اللبناني يعزي السيسي في شهداء هجوم سيناء

بعث رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني ​نبيه بري​، برقية عزاء للرئيس ​عبدالفتاح السيسي​ والشعب المصري، بالشهداء الذين سقطوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات المياه في غرب ​سيناء​.

واستنكر نبيه بري باسمه وباسم المجلس العدوان، مؤكدا على "تضامن لبنان ووقوفه بجانب الشعب والجيش المصري في مواجهته للإرهاب بكل أشكاله"، سائلا "الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

وفي السياق ذاته، أرسل بري برقية لنظيره المصري المستشار حنفي الجبالي.

كما أرسل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء في شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا امس ضحية هجوم غادر، مديناً الاعتداء الارهابي الذي استهدف موقعا للجيش غرب سيناء.

وجاء نص برقية الرئيس عون الى الرئيسي السيسي، وفقا لوسائل الاعلام اللبنانية:

"تابعت باستهجان تفاصيل الاعتداء الارهابي الذي استهدف منطقة غربي سيناء وادى الى وقوع شهداء وجرحى في صفوف الجيش المصري.

واني اذ ادين بشدة هذا الاعتداء المستنكر الذي يسيء الى أمن جمهورية مصر العربية واستقرار شعبها الشقيق، أعبر لكم عن تضامن لبنان، رئيسا وشعبا، معكم في هذه المحنة، وأتقدم من سيادتكم بأحر التعازي، سائلاً للعسكريين الشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والعزاء، وإني على ثقة أن بلادكم ستتجاوز هذا الاعتداء وتخرج منه قوية بفعل قيادتكم الحكيمة وتماسك شعبكم الشقيق".

كان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أعلن أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن المحاولة الإرهابية أسفرت عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

سيناء لبنان نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبناني السيسي

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