السيطرة علي حريقين متفرقين في القليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريقين اندلعا فى منزل قديم بقرية سندبيس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وفوق سطح منزل بشبرا الخيمة دون وقوع خسائر بشرية وتحرر محضرين بالواقعتين وتولت الجهات المعنية التحقيق .



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية بوقوع حريقين فى القناطر الخيرية وشبرا الخيمة انتقل العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية وسيارات الاطفاء وتم السيطرة.

وبالمعاينة تبين أن الحريق الأول وقع فى منزل قديم داخل الحيز العمراني لقريه سندبيس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية به أثاث قديم للاتجار فيه ولا يوجد خسائر بشرية.



والحريق الثانى شب فى بسطح منزل عبدالباسط عبدالرحمن بشارع ١٣ من شارع الشعراوي القديم ارض عبدالكريم نصر ، وتم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية دون أي خسائر او إصابات.

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