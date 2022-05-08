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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 8 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 8 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين بالخانكة والخصوص والعبور، بحوزتهم سلاح نارى " 3 فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 150 جرام من مخدر الهيروين، و120 جرام من مخدر الاستروكس، و55 جراما من مخدر البانجو، و55 جرام من مخدر البودر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة ، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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