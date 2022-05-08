عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يستمتع بـ إجازته في دبي.. شاهد

رامي صبري
رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري صورًا من اجازته في دبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر رامي صبري في الصور وهو يستمتع بعطلة نهاية الأسبوع في دبي، وعلق علي الصور كاتبًا: “أجواء نهاية الأسبوع من دبي”.

استعدادا لحفل الكويت .. رامي صبري في أحدث ظهور من الطائرة

رامي صبري يحيى حفلا غنائيا في الكويت.. الجمعة المقبلة

ونشر الفنان رامى صبرى صورا تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن عمل جديد يجمع بينهما. 

وعلق رامى صبرى على الصور : “ قريبا مع أصالة” ولم يكشف رامى صبرى عن طبيعة العمل الفنى الذى يجمع بينهما. 

وحل المطرب رامي صبري، وزوجته شيرين، ضيفين على برنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كشفت زوجة رامى تفاصيل المقابلة الأولى، و الزواج، ودور الفنانة مى كساب فى التعرف على رامي، وكشف الأخير دور الملحن عزيز الشافعى معه، فى طرح أغانيه المميزة.

قال المطرب رامى صبري، إنه كان يتمنى أن يكون شقيقه الراحل كريم معه، معلقًا :" ربنا يرحمه و يغفر له، ويصبرنا على الفراق".
وأضاف رامى صبري، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، أن  الدنيا بها الأشياء الجميلة، و الأشياء الصعبة، وفراق شقيقى من الأشياء الصعبة وتابع :" ربنا يصبر بابا و ماما".

الفنان رامي صبري رامي صبري دبي اخبار رامى صبرى المطرب رامي صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

سعر الدولار في البنك الأهلي عقب إجازة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

إليسا تحتفل بوصول أغنية من أول دقيقة إلى 13 مليون مشاهدة

جميلة عوض تشارك متابعيها بصورة من إجازتها الصيفية ..شاهد

سيلفي بدون مكياج .. أحدث ظهور لـ إيمان العاصي عبر انستجرام.. شاهد

شاهد.. نوال الزغبي في إطلالة صيفية على السوشيال ميديا

بين حبايبي.. محمد رمضان ينشر صورة من حفلته الأخيرة في السعودية

مجدي عبد الغني لـ إيهاب جلال وجهاز منتخب مصر: كل التوفيق

عقب الفوز 4-0.. نبيل الحلفاوي: رجعنا لأيام ما كان الأهلي يتجاوز توقعاتي

بيرسي تاو يتصدر التريند عبر تويتر.. ومغردون: سايب بصمته على رباعية الأهلي

ترشيحاتنا

أحبط آمال ليفربول.. مان سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية ويتصدر الدوري الإنجليزي

روسيا: تدمير 19 موقعا عسكريا وأسلحة غربية في أوكرانيا

هبوط حاد.. النيابة تحقق في وفاة ممثل سوري داخل شقة بالهرم

تصل إلى 2500 جنيه.. مشروع قانون جديد لتحديد نفقة الزوجة

المفوضية الأوروبية: ناقشنا مع زيلينسكي دعم أوكرانيا عسكريا

فاطمة صادق تحرز 3 ميداليات برونزية في بطولة العالم لشباب رفع الأثقال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

فيديو

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

بشرى: والدي مثلي الأعلى وزوجي صديق الطفولة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ