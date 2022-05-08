رامي صبري يستمتع بـ إجازته في دبي.. شاهد

نشر الفنان رامي صبري صورًا من اجازته في دبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر رامي صبري في الصور وهو يستمتع بعطلة نهاية الأسبوع في دبي، وعلق علي الصور كاتبًا: “أجواء نهاية الأسبوع من دبي”.

ونشر الفنان رامى صبرى صورا تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن عمل جديد يجمع بينهما.

وعلق رامى صبرى على الصور : “ قريبا مع أصالة” ولم يكشف رامى صبرى عن طبيعة العمل الفنى الذى يجمع بينهما.

وحل المطرب رامي صبري، وزوجته شيرين، ضيفين على برنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كشفت زوجة رامى تفاصيل المقابلة الأولى، و الزواج، ودور الفنانة مى كساب فى التعرف على رامي، وكشف الأخير دور الملحن عزيز الشافعى معه، فى طرح أغانيه المميزة.

قال المطرب رامى صبري، إنه كان يتمنى أن يكون شقيقه الراحل كريم معه، معلقًا :" ربنا يرحمه و يغفر له، ويصبرنا على الفراق".

وأضاف رامى صبري، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، أن الدنيا بها الأشياء الجميلة، و الأشياء الصعبة، وفراق شقيقى من الأشياء الصعبة وتابع :" ربنا يصبر بابا و ماما".