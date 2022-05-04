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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يحيى حفلا غنائيا في الكويت.. الجمعة المقبلة

رامي صبري
رامي صبري

يحيى المطرب رامي صبرى ، حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل، في دولة الكويت وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشدو رامي صبرى بعدد من الأغاني القديمة والحديثة التى تنال اعجاب الجمهور الكويتي ومنها شطبنا وكلمة وحياتي مش تمام.

وكان الفنان رامى صبرى ، نشر صورا تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن عمل جديد يجمع بينهما.

وعلق رامى صبرى، على الصور : “ قريبا مع أصالة” ولم يكشف رامى صبرى عن طبيعة العمل الفنى الذى يجمع بينهما.

وشارك الفنان رامي صبري، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر من داخل الجيم بملابس رياضية، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

وحل المطرب رامي صبري، وزوجته شيرين، ضيفين على برنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كشفت زوجة رامى تفاصيل المقابلة الأولى، و الزواج، ودور الفنانة مى كساب فى التعرف على رامي، وكشف الأخير دور الملحن عزيز الشافعى معه، فى طرح أغانيه المميزة.

وقال المطرب رامى صبري، إنه كان يتمنى أن يكون شقيقه الراحل كريم معه، معلقًا :" ربنا يرحمه و يغفر له، ويصبرنا على الفراق".

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وأضاف رامى صبري، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، أن  الدنيا بها الأشياء الجميلة، و الأشياء الصعبة، وفراق شقيقى من الأشياء الصعبة وتابع :" ربنا يصبر بابا و ماما".

فيروس كورونا الفنان رامي صبري رامي صبري دولة الكويت Arts Entertainment

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