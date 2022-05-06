استعدادا لحفل الكويت .. رامي صبري في أحدث ظهور من الطائرة

شارك الفنان رامي صبري صورة من الطائرة من استعداده لحفل الكويت الليلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يحيى المطرب رامي صبرى ، حفلا غنائيا يوم الجمعة، في دولة الكويت وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشدو رامي صبرى بعدد من الأغاني القديمة والحديثة التى تنال اعجاب الجمهور الكويتي ومنها شطبنا وكلمة وحياتي مش تمام.

وكان الفنان رامى صبرى ، نشر صورا تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن عمل جديد يجمع بينهما.

وعلق رامى صبرى، على الصور : “ قريبا مع أصالة” ولم يكشف رامى صبرى عن طبيعة العمل الفنى الذى يجمع بينهما.