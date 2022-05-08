نصر سالم: أعظم قرار بعد حرب 1973 هو تعمير سيناء .. فيديو

علق اللواء نصر سالم،رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على الحادث الإرهابي الذي حدث مساء أمس، أن الرئيس والقائد عبدالفتاح السيسي صاحب خطة اعمار سيناء بالبشر، بدلا من الحجر حتى لا تكون مطمع للآخرين".

وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية على قناة Etc، مساء اليوم الأحد، أن أعظم قرار بعد حرب ١٩٧٣ هو تعمير سيناء، مضيفاً أن الدولة المصرية رصدت أكثر من ٧٠٠ مليار جنية لإعمار سيناء".

وقال سالم "إن مصر كسرت رقبة الإرهاب و الأعداء بتحويل سيناء لجذب سكاني، مشددة على أن العالم أجمع يتحدث عن الإعجاز الذي يحدث في مصر من تنمية". وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ، أن مصر بلد الشهداء، ولن يستطيع أحد وقف التنمية والتعمير".