اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. كيف تحمي مصر أمنها القومي؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ اليوم، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك عقب الهجوم الإرهابي الغادر الذى حدث في إحدى نقاط محطات رفع المياه بغرب سيناء؛ وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود.

وتناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث التي استهدف عدداً من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها.

ووجه الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

كما تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومهامه المنوط بها.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية هو المجلس الأعلى المنوط بشؤون القوات المسلحة المصرية؛ ويتكون المجلس من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ونائب رئيس المجلس وهو رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ويتكون المجلس من عدد من قادة القوات المسلحة المصرية برئاسة وزير الدفاع وذلك طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة الصادر من الرئيس جمال عبد الناصر، وقد أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قراراُ بقانون في فبراير 2014 يتضمن تفاصيل تشكيل وسلطات واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة

طبقاً للقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وله على الأخص ما يأتي:

تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة.

تحديد حجم وشكل القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي.

الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.

إعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.

وضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية.

إقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.

إقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.

إعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.

إقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.

استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.

دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.

إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري.

إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.

إعداد وثيقة السياسة العسكرية.

إعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي.

التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطا بدور القوات المسلحة في هذا الشأن.

الموافقة على تعيين وزير الدفاع ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بدستور 2014.

إبداء الرأي في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم.

أي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.

وتصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل للجهات المختص للتنفيذ.

أعضاء المجلس العسكري الحالي

رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية

قائد القوات البحرية

قائد القوات الجوية

قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات حرس الحدود

قائد الجيش الثاني الميداني

قائد الجيش الثالث الميداني

قائد المنطقة المركزية العسكرية

قائد المنطقة الشمالية العسكرية

قائد المنطقة الجنوبية العسكرية

قائد المنطقة الغربية العسكرية

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة

رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة

رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة

رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة

رئيس هيئة القضاء العسكري

رئيس هيئة التنظيم والإدارة

رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية

مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة

أمين عام وزارة الدفاع، أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مدير إدارة الشئون المعنوية

أعلى سلطة عسكرية في الدولة

ومن جانبه، قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو أعلى سلطة عسكرية في الدولة، يرأسه رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للدستور.

وأضاف فرج في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى يتكون من رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية القوات الجوية والبحرية والبرية والاستخبارات العسكرية والدفاع الجوي وباقي قادة القوات المسلحة من مختلف الأسلحة.

وأشار إلى أن المجلس العسكري يجتمع دائما في الحالات الطارئة التي تمر بها البلاد أو على حسب حاجة القوات المسلحة، كما أنه هو من يضع الاستراتيجية العسكرية للدولة من التسليح وغيره وفي الأوقات العصيبة لتقديم ما يمكن اتخاذه من إجراءات، لذلك تم اجتمع المجلس عقب الحادث الإرهابي الذي حدث أمس في سيناء.

التباحث والتشاور وأخذ القرارات

وأوضح فرج أن الذي حدث اليوم في هذا الاجتماع هو إدارة الموقف ومعرفة ماذا حدث وأسباب الحادث ونتائجه، بعد ذلك يسمع القائد العام للقوات المسلحة للمقترحات التي يقدمها المجلس وبناء عليها تتم معرفة ماذا يحدث في الفترة القادمة.

وتابع: "من الممكن أيضا أن للبعض رأيا في غلق منطقة معينة أو في اتجاهات استراتيجية أخرى لاتخاذ كافة الإجراءات التي تختص بحماية الأمن في الدولة، وأيضا من الممكن أن يكون هناك رأى لزيادة الاعتمادات لتسليح جديد للجيش وغيرها".

ولفت إلى أنه في نهاية الاجتماع يتخذ مجموعة من القرارات تنفذ فورا بتوجيه وقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

قرارات الحادث الإرهابي بسيناء

وعن القرارات التي من الممكن اتخاذها بشأن الحادث الإرهابي في سيناء، قال الخبير الاستراتيجي، إنه لا أحد يعلم ما سيحدث أو القرارات التي ستتخذ.

وأضاف ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتخذ قرارات بناء على طبيعة الحادث ونوعه، ولا يمكن لأحد أن يعرف ما هي القرارات لأنها تتخذ بناء على ما حدث وهو ما يعرفه أعضاء المجلس العسكري فقط وفق ما يقدمه رئيس هيئة العمليات والمخابرات الحربية.

الرئيس السيسي ينعى شهداء الوطن

وقدم الرئيس السيسي تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي على محطة رفع مياه غرب سيناء، والذي تصدت له قوات الجيش.

وقال الرئيس في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

وأضاف الرئيس: "هذا وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء، ومتمنياً الشفا العاجل للمصابين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها".