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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. سهر الصايغ تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام

سهر الصايغ
سهر الصايغ

 

 

شاركت الفنانة سهر الصايغ، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سهر الصايغ في الصورة باطلالة كاجوال، ونالت على إعجاب كبير من متابعيها وانهالت عليها التعليقات . 


وشاركت سهر الصايغ  فى بطولة مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز،  هبة مجدى ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.


ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

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IMG_٢٠٢٢٠٥٠٨_٢٢١٢١١
بالكاجوال الفنانة سهر الصايغ تتألق في احدث ظهور صورة جديدة مسلسل المداح - أسطورة الوادي موقع تبادل الصور والفيديوهات

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