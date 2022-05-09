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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور رئيس جامعة طنطا.. «تعليم النواب» تناقش موازنة الجامعة للعام المالي 2023/2022

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعا لها اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والخاصة بجامعة طنطا ومستشفياتها الجامعية، بحضور وفد جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، وممثلي وزارت التعليم العالى والمالية والتخطيط.

رئيس جامعة طنطا: تجديد اعتماد كلية الصيدلة من ضمان جودة التعليم

 

وأشاد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بجهود لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مؤكدًا أنه تم مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 فى إطار رؤية واستراتيجية لجامعة طنطا بما يكفل لها تحقيق دورها الرائد فى مجالات التعليم والبحث العلمى ودعم المستشفيات الجامعية، واستكمال مشروعات التطوير الإنشائية.

وخلال الاجتماع أشاد الدكتور محمد المغربي، المشرف على شئون التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجامعة طنطا كونها من الجامعات الرائدة فى نسب إنجاز وتنفيذ المشروعات الإنشائية.

رئيس جامعة طنطا: تجديد اعتماد كلية الصيدلة من ضمان جودة التعليم

ضم وفد جامعة طنطا الدكتور ￼‏أحمد غنيم، ￼عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، المحاسب ‏أحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا، ‏سحر عبد الرحيم أحمد، مدير إدارة التخطيط ‏والمتابعة المالية، محمد البري المدير المالي للمستشفيات الجامعية، و‏أحمد إبراهيم، المدير المالي بالمستشفى التعليمى العالمي.

الموازنة العامة للدولة مجلس النواب المستشفيات الجامعية وزارة التخطيط طنطا جامعة طنطا

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