بعد الخطأ في قراءة القرآن .. رئيس الإذاعة: وقف الشيخ الطاروطي عن العمل وتشكيل لجنة لفحص المقرئين

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه تم وقف الشيخ محمد علي الطاروطي عن قراءة القرآن في الإذاعة بسبب أخطاء في التلاوة فجر أمس.

وأضاف "نوار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: “لم يتم تحويل الشيخ للتحقيق لكن تم وقفه لحين الفحص والمراجعة”، لافتا إلى أنه سيتم عرض قراءاته خلال أسبوعين أو شهر على لجنة القراء والمبتهلين، لاتخاذ قرار"، موضحا: "سيتم عرض كل القراء بلا استثناء، على اللجنة، وإجراء مراجعات دورية، بهدف تصحيح أي أخطاء".

وأكد: "سيتم إعادة تشكيل لجنة لفحص المقرئين في الإذاعة"، لافتا: "اللجنة ستبحث خط السير، وإن كان ملتزم في القراءات على مدار أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ستكتفي اللجنة بتوجيه اللوم ولفت النظر أما إذا وجدت أخطاء متكررة للشيخ محمد علي الطاروطي أو غيره، ستتخذ اللجنة اجراء معين في هذه الحالة".



وأردف: "يتم تشكيل لجنة موحدة خاصة بالإذاعة والتلفزيون، ستقوم باكتشاف المواهب من المحافظات، ومراجعة القراء الحاليين، وتصحيح أوضاع وأخطاء"، موضحا: "تم إعادة تشكيل لجنة القراء والمبتهلين، ويتم عرضها على رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لإقرارها".

وأوضح محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية،: " لجنة القراء والمبتهلين، ستبدأ عملها الأسبوع القادم، وسيعرض عليها كل القراء بلا استثناء، مراجعات دورية بهدف تصحيح أي أخطاء".

وعقب الشيخ محمد علي الطاروطي، قائلا: “جميعنا جنود في الاذاعة وجميعا خطائين، ومحمد الطاروطي ليس كبيرا على الاذاعة اى الخطأ، ونعم اخطأت مثل باقي زملائي القراء”، متابعا: “ما دام اخطأت لا بد من أن انال عقابي"