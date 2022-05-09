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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وقف الاستيراد العشوائي وتعميق الصناعة المحلية يحقق رؤية مصر 2030

أحمد البلشي
أحمد البلشي

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ان العالم يمر بظروف استثنائية، وهو ما يستدعي الوقوف بجانب الدولة المصرية، من أجل تجاوز هذه التحديات بسلام.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يوجد سعي متواصل من الدولة المصرية في تعميق التصنيع المحلي، منوها ان قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة يحتم علينا تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية .


واستطرد عضو مجلس الشيوخ أن تعميق الصناعة المحلية والعمل على زيادة الصادرات المصرية والقضاء على الاستيراد العشوائي، أمور لها انعكاسات إيجابية على معدلات نمو الناتج المحلى ونصيب الفرد وتوفير فرص العمل وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستثمر الصناعي المهندس أحمد السويدي؛ وذلك في إطار استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التصنيعية مع رجال الصناعة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أن الدولة تواصل السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلاقا من الدخول في قطاعات مهمة تعتمد في جانب كبير منها على استيراد مستلزمات الإنتاج، كما نعمل على الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية؛ لتحقيق ذلك، وكذا الشراكة مع المُصنعين العالميين.
 

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