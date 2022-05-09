عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 3 طلاب غرقا في ترعة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي ثلاثة طلاب بالمرحلة الإعدادية، مصرعهم غرقًا، أثناء استحمامهم بترعة عنيبس بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده غرق ثلاثة طلاب بترعة عنيبس بدائرة المركز.

أخبار التعليم.. شوقي ينفي تحميل الطلاب مسئولية طباعة ورق مفاهيم امتحانات المرحلة الثانوية.. جامعة سوهاج تحصد المركز 713 من 8084 في تصنيف سيماجو الإسباني

جامعة سوهاج تحصد المركز 713 من 8084 في تصنيف سيماجو الإسباني

وبالانتقال والفحص تبين غرق كل من المدعو "زياد احمد- 14 عامًا- طالب بالصف الثاني الإعدادي، وهاشم رمضان- 15 عامًا- طالب بالصف الثالث الإعدادي، ويوسف محمود- 14 عامًا- طالب بالصف الثاني الإعدادي"، جميعهم يقيمون بقرية عنيبس دائرة مركز جهينة.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 أطقم من عناصر وحدة الإنقاذ النهري بمديرية الأمن، وتم انتشال الجثث الثلاثة ونقلهم إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج طلاب عنيبس ترعة جهينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

موضوعات متعلقة

بـ 850 ألف جنيه.. ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مُخدر الشابو في سوهاج

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: "دمرنا بصواريخ عالية الدقة تجمعا للأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية والغربية"

النيابة العامة تأمر بحبس وإيداع المتهمين في واقعة التحرش بفتاتين أجنبيتين بالهرم

القصة الكاملة لفيديو شمس البارودي وزوجها حسن يوسف

تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 القابل للطي

التعليم والتدريب.. كيف تواجه الدولة مرض التوحد في الأطفال؟.. عضو الأطباء يجيب

صيام الست من شوال يكفر الخطايا ويكمل به الدهر.. لا تنسوها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ