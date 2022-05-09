مصرع 3 طلاب غرقا في ترعة بسوهاج

لقي ثلاثة طلاب بالمرحلة الإعدادية، مصرعهم غرقًا، أثناء استحمامهم بترعة عنيبس بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده غرق ثلاثة طلاب بترعة عنيبس بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين غرق كل من المدعو "زياد احمد- 14 عامًا- طالب بالصف الثاني الإعدادي، وهاشم رمضان- 15 عامًا- طالب بالصف الثالث الإعدادي، ويوسف محمود- 14 عامًا- طالب بالصف الثاني الإعدادي"، جميعهم يقيمون بقرية عنيبس دائرة مركز جهينة.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 أطقم من عناصر وحدة الإنقاذ النهري بمديرية الأمن، وتم انتشال الجثث الثلاثة ونقلهم إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.