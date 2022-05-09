أنشيلوتي: لم نحتاج نقاط مباراة أتلتيكو.. وهدفنا الوصول للنهائي أمام ليفربول بدون إصابات

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بعد الهزيمة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، أن الأولوية هي الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ليفربول دون أي إصابات.

وقام أنشيلوتي بمداورة في تشكيل ريال مدريد أمام أتليتكو، وقام بإراحة عدد كبير من اللاعبين، حيث يفكر الإيطالي في النهائي المرتقب، المقرر خوضه في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي تعرض فيها ريال مدريد للهزيمة بهدف دون رد من أتلتيكو مدريد، تحدث أنشيلوتي المتوج بالليجا رفقة الميرنجي، ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحاته.

وقال أنشيلوتي: "هذا ليس وقت المعارك، على الرغم من أنني لم أكن سعيدًا جدًا، لقد خسرنا المباريات، ولكن في هذه المباريات الجانب الذهني هو الحاسم، ومن الواضح أن أتلتيكو كان لديه ميزة وهذا أمر طبيعي".

مضيفًا: "لم نكن بحاجة إلى نقاط، لكننا أرادنا لعب مباراة جيدة، كانت مباراة تنافسية، خاصة في الشوط الثاني حيث اقتربنا من التعادل، وكانت الأولوية لتجنب المشاكل وإعطاء دقائق للاعبين الأقل مشاركة، لم نتمكن من طلب المزيد من هذه المباراة التي تأتي بعد أسبوع مثير للغاية، لم أكن أتوقع المزيد حقًا".

وعن الشوط الأول، أكد أنشيلوتي: "لقد واجهنا صعوبة أكبر في البدء من الخلف، فقدنا تمريرات، صراعات، الجانب الذهني مهم جدًا في هذا النوع من المباريات".

وعما يتوقعه من هذه المباريات، أوضح مدرب ريال مدريد: "تنافس، مباراة جيدة، شدة، إيقاع، في الشوط الثاني كانت الشدة جيدة، دون تعقيد حياتنا والاستعداد الجيد للمباريات القادمة".

وفيما يتعلق بالمداورة بالتشكيل، استطرد أنشيلوتي: "نعم، يوم الخميس أعتقد أن أولئك الذين لعبوا أقل اليوم سيلعبون، ضد قادش، وضد بيتيس بشكل أو بآخر سأعتمد على الفريق الذي سيلعب النهائي، الهدف واضح، هذه المباريات تساعدنا على الإيقاع حتى النهائي".



وعن وضع سيبايوس وديفيد ألابا، شدد أنشيلوتي: "الفكرة أن يكون الجميع جاهزًا لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 28 مايو، علينا بلوغ النهائي بوجود الجميع، ونحن نعمل من أجل ذلك".

وواصل: "لدينا الوقت الكافي فقط للتحضير للنهائي واستعادة جميع اللاعبين، الآن هذا الأسبوع لا يمكننا العمل كثيرًا مع مباراتين، لكننا سنقوم بعمل قوي وتكتيكي.. المعتاد، لا شيء مميز".

وأردف بشأن ماريانو دياز والتغيير في الهجوم بتشكيل ريال مدريد: "ماريانو أخبرني أنه ليس على ما يرام، كان يعاني من عدم الراحة في أوتار الركبة، كان يوفيتش مصابًا بالتهاب المعدة والأمعاء، وبنزيما كان متعبًا حيث لم يتعاف بشكل جيد من المباراة أمام مانشستر سيتي، كان مودريتش متعبًا أيضًا وأردت تجنب وضعه أساسيًا".

وامتدح أنشيلوتي لاعبه فيدي فالفيردي قائلًا: "نعم، يمكن القول إن فالفيردي لاعب لا يمكن المساس به في الوقت الحالي".

وعن أداء حارس المرمى لونين الذي شارك أساسيًا بدلًا من تيبو كورتوا، علّق الإيطالي: "لقد لعب بشكل جيد للغاية".

كما أشار أنشيلوتي إلى ما حدث مع دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد: "لقد واجهت مشكلة مع مساعد الحكم، لقد أعطوني بطاقة صفراء، لكن ليس أكثر من ذلك، استقبلني سيميوني وهنأني وكان كل شيء على ما يرام معه".

وبعد نهاية المؤتمر الصحفي، قال أنشيلوتي مازحًا: "لن يسألني أحد عن ركلة الجزاء؟ (التي احتسبت لأتلتيكو مدريد وسجلوا منها هدف الفوز)".