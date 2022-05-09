الصحف الإماراتية: الرئيس السيسي يوجه باستكمال تطهير شمال سيناء.. العاهل السعودي يدخل المستشفى.. وبوتين يلقي خطابا تاريخيا في عيد النصر

الصحف الإماراتية:

*الرئيس السيسي يوجه باستكمال تطهير شمال سيناء من العناصر الإرهابية

*العاهل السعودي يجري منظارا ناجحا في جدة

*بوتين يلقي خطابا تاريخيا اليوم



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، جاءت الإمارات ضمن العشرة الكبار عالمياً في 18 مؤشراً رئيساً للاقتصاد والأعمال خاص بالتنافسية العالمية للعام 2021، وفقاً للتقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وذكر المركز أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما تصدرت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر موهبة البحث في المشاريع التجارية، وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد «انسياد»، وأيضاً المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الإلمام بتغير ظروف السوق، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ومن مصر، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد أمس، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عدداً من عناصر القوات المسلحة، خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر المتشددة الهاربة والقضاء عليها، فيما توالت المواقف العربية والدولية المتضامنة مع مصر ضد الإرهاب.

ووجه الرئيس السيسي عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

وأشاد خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء، بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

ومن لبنان، غداة انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات اللبنانية في بلاد الانتشار، التي شملت 10 دول عطلتها الرسمية الجمعة، تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية المقررة اليوم في 48 من دول العالم. وما بين مضامين هذه المحطات، كلام عن أنّ أجنحة الاغتراب شهدت، وتشهد، حماسة غير مسبوقة للاقتراع، كسرت الهلع الداخلي من فشل الانتخابات.

إذ إن الداخل الرسمي «مرتاح» لسيْر الأمور في الخارج، الأمر الذي عبّر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بقوله: «الله يتمّم على خير .. ونبشّر اللبنانيّين في الداخل ببرلمان جديد يمكن أن يُحدث التغيير المرتقب».

وفي اليمن، رحبت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بإطلاق تحالف دعم الشرعية في اليمن 163 أسيراً حوثياً، فيما جددت الولايات المتحدة دعوتها إلى اغتنام فرصة الهدنة للتغلب على المشكلات التي تعيق وصول المساعدات إلى المحتاجين.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس جروندبرج، بإطلاق تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية سراح مجموعة من أسرى الحوثيين، مقدماً شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها الحيوي. وحض الحكومة اليمنية والحوثيين على الإيفاء بالتزاماتهما التي تعهدوا بها في اتفاق استكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين المعتقلين بالنزاع. كما دعا غروندبرغ الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتهما بشأن إطلاق دفعة جديدة من الأسرى بموجب اتفاق الهدنة.

وإلى العراق، نقلت وكالة الأنباء العراقية، أمس، نقلاً عن قائد عسكري كبير قوله «إن وزارة الدفاع أبرمت عقوداً مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز المدفعية».

وأضاف: «إن أسلحة المدفعية بعيدة المدى أثبتت فاعليتها في محاربة تنظيم داعش أخيراً، وأن استيراد مدافع جديدة جزء من اتفاقات مع دول أوروبية».

ولم يوضح التقرير أنواع الأسلحة ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن العقود.

يأتي هذا فيما أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على قيادات في تنظيم داعش بعملية أمنية في العاصمة بغداد.

ودوليا، تحتفل روسيا اليوم الاثنين بالذكرى الـ 77 لانتصارها على ألمانيا الهتلرية، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا طال انتظاره حول التطورات في حرب بلاده ضد أوكرانيا.

وسيقام أيضا عرض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو للاحتفال بهذه المناسبة، ومن المتوقع أن يشارك فيه حوالي 11 ألف جندي. وسيكون في العرض أيضا دبابات ومعدات عسكرية أخرى.

وستشكل ثماني طائرات مقاتلة الحرف "زد" في السماء، وهو الرمز الرسمي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويرمز الحرف "زد" إلى عبارة روسية "ذا بوبيدو" والتي تعني " من أجل النصر".

فيما أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأحد عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودي، بنجاح الفحوص الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وعربيا، تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية، الاجتماع الوزاري العربي للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث، يوم الخميس المقبل.

وسوف يسبق هذا الاجتماع الوزاري اجتماع الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث والذي سينطلق، اليوم الاثنين، لمدة ثلاثة أيام للتحضير للاجتماع الوزاري.

ودوليا، حذرت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه، من أن العالم مهدد بأكبر مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية ستسفر عن ملايين القتلى، داعية إلى وقف استخدام النباتات الغذائية ونباتات الأعلاف في إنتاج مواد الوقود الحيوي.

فيما قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن حلم «البيت الأوروبي المشترك» الذي بشر به آخر رئيس للاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف «باء بالفشل»، في وقت حذر الرئيس البلغاري من أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية «سينهي أوروبا».

ومن صحيفة الاتحاد، أمرت النيابة العامة، بحبس وإيداع المتهمين في حادث التحرش بفتاتين أجنبيتين بالهرم. وأمرت النيابة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا، وإيداع عشرة آخرين بإحدى دور الملاحظة، تتراوح أعمارهم بين 13 عاما إلى 15 عاما، على ذمة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرض لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم.