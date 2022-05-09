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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتفالات عيد النصر.. الرئاسة الروسية تلغي العروض الجوية للاستعراض العسكري

احتفالات عيد النصر
احتفالات عيد النصر في روسيا

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء العروض الجوية من الاستعراض العسكري، الذي يجري اليوم الاثنين بمناسبة يوم النصر، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أجاب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على سؤال صحفي حول صحة المعلومات بشأن إلغاء الجزء الجوي للاستعراض العسكري في موسكو، مؤكدا: "نعم".

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، سابقا، عن كبير الخبراء في مركز "فوبوس" للأحوال الجوية، يفغيني تيشكوفيتس، أن الأحوال الجوية في لحظة إجراء الجزء الجوي للاستعراض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو ستكون صعبة.

وتشهد روسيا، اليوم الاثنين، احتفالات بالذكرى  الـ77 لانتصارها عام 1945 على ألمانيا النازية، فقد توجهت مركبات عسكرية إلى الساحة الحمراء في موسكو، وسط ترقب لخطاب الرئيس فلاديمير بوتين بهذه المناسبة التي تتزامن مع العملية العسكرية في أوكرانيا.

وانطلقت عروض عسكرية وفعاليات أخرى على التوالي في المدن الروسية من أقصى شرق البلاد إلى غربها.

وجرت عروض عسكرية بمشاركة جنود ومعدات للجيش الروسي حتى الآن في مدن الشرق الأقصى وسيبيريا، في الساعة العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش) ويقام العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ألقى خلال الفعالية كلمة يترقبها كثيرون في العالم على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتحتفل روسيا بهذا الانتصار باستعراض قوتها العسكرية، في الوقت الذي يقاتل جيشها في أوكرانيا، وتحديداً في شرق أوكرانيا

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