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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

لوسي: أنا شخصية صريحة ومبحبش اللون الرمادي

لوسي
لوسي

حكت النجمة لوسي، كواليس مشاهدها مع الفنان رامي الطمباري، خلال مسلسل انحراف، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقالت لوسي خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، انها تفاجأت بشخص بجوارها بملابس مهلهلة وشكله غريب، فسألت عنه، فعلمت أنه هو الذي سيلعب دور زوجها دبور في الأحداث، فقررت الاقتراب منه والتعرف عليه.

وأضافت لوسي: «قربت من رامي الطمباري، وقولتله احنا كان لازم نعرف بعض أكتر من قبل كده»، مضيفة إلى أنها شخصية صريحة، قائلة: «بحب أقول على الأبيض أبيض والأسود أسود، لكن اللون الرمادي ده أنا ما بحبوش». 

لوسي تخضع لجلسة تصوير في صدى البلد 

خضعت النجمة لوسي، لجلسة تصوير خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، على هامش ندوة مسلسل انحراف، الذي تشارك في بطولته، وهو بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبد العزيز. 

 

صناع مسلسل انحراف في ضيافة صدى البلد

حل نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية ليلة الجمعة 22 أبريل الماضي، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2022. 

وحضر من صناع مسلسل انحراف، كل من: (المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح، والمستشار الإعلامي للمسلسل إسلام غنيم)، للاحتفال بنجاح المسلسل الذي حققه ووضعه في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي. 

وكشف نجوم وصناع مسلسل انحراف، كواليس التصوير، التي حدثت بداية من التحضير، مرورا، بالتصوير الفعلي له، وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، بنشر فيديوهات وأخبار ندوة المسلسل تباعا عبر الموقع الإلكتروني، والقناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

 

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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