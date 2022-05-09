رابطة الأندية: زيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري إلى 5 آلاف مشجع

قررت رابطة الأندية المحترفة، زيادة عدد الجماهير في مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، إلى 5 آلاف مشجع بدلا من ألفين.



وأكدت رابطة الأندية - في بيان اليوم الإثنين - أنه سيتم السماح بحضور 5000 مشجع في كل مباراة ببطولة الدوري، وذلك بداية من لقاءات الجولة الـ 18 للمسابقة.



كما قررت الرابطة تخفيض سعر التذكرة الموحدة لحضور مباريات الدوري من 100 جنيه إلى 75 جنيها، وذلك من أجل التيسير على الجماهير لحضور المباريات.



وشددت رابطة الأندية - في بيانها - على ضرورة التزام كافة عناصر اللعبة بالروح الرياضية ونبذ التعصب حتى يتسنى لها إضافة المزيد من المكتسبات التي تعود بالنفع على الرياضة المصرية، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على دورها الداعم والرئيسي في عودة الجماهير للمدرجات.