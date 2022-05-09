رئيس المجلس الأوروبي يهرب من هجوم صاروخي خلال زيارة أوديسا الأوكرانية

أجبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الإثنين، على الاحتماء من هجوم صاروخي خلال زيارة لمدينة أوديسا الأوكرانية.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، اضطر ميشيل إلى قطع لقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، والاحتماء عندما ضربت الصواريخ المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وفقًا لمسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول إنه خلال الاجتماع، “كان على المشاركين قطع الاجتماع للاحتماء حيث ضربت الصواريخ منطقة أوديسا مرة أخرى”.

وأضاف المسؤول: “أطلع رئيس البحرية الأوكرانية على وجه الخصوص على الأضرار التي سببتها الصواريخ الروسية التي أطلقتها من البحر، وتمكن من مشاهدة التدمير الوحشي لمبنى سكني وتأثيره على المدنيين الأبرياء”.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انضم إلى محادثاتهما عبر الفيديو كونفرنس، ميشيل لزيارته لأوكرانيا في يوم النصر، ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

قال زيلينسكي في بيان، “يسعدني جدا أن الاتحاد الأوروبي اليوم، على أعلى مستوى، يدعم أوكرانيا في وقت توجد فيه مظاهر النازية”.