تحضيرالكريب بالفراولة على الطريقة الفرنسية

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الكريب بالفراولة على الطريقة الفرنسية.





طريقة عمل الكريب بالفراولة على الطريقة الفرنسية..

مقادير الكريب بالفراولة..





كوب كبير وربع من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

بيضتان متوسطتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب كبير من الفراولة مقطعة شرائح.

نوتيلا للتزيين حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكريب بالفراولة..

-يغربل الدقيق ويوضع في وعاء ثم يضاف إليه السكر والملح وسكر الفانيليا ويحرك جيداً.

-يخفق البيض مع الحليب السائل والزيت ثم يضاف إلى خليط الدقيق ويحرك جيداً ثم يترك لمدة ربع ساعة.

-يوضع المزيج في مقلاة أو على صاج حامي ويترك على نار هادئة حتى ينضج ويصبح بني اللون.





-يوزع الكريب في أطباق للتقديم.





-يدهن وجه الكريب بالنوتيلا ثم يحشى بقطع الفراولة.





طريقة تقديم الكريب بالفراولة..

-يثنى طرف الكريب على شكل نصف دائرة.

-يزيين بالنوتيلا ويقدم كطبق سريع أو مع وجبة الإفطار.