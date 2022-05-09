عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحضيرالكريب بالفراولة على الطريقة الفرنسية

صدى البلد

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الكريب بالفراولة على الطريقة الفرنسية.


 

طريقة عمل الكريب بالفراولة على الطريقة الفرنسية..

 

 

مقادير الكريب بالفراولة..


 

كوب كبير وربع من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

بيضتان متوسطتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب كبير من الفراولة مقطعة شرائح.

نوتيلا للتزيين حسب الرغبة.

 

 

طريقة تحضير الكريب بالفراولة..

-يغربل الدقيق ويوضع في وعاء ثم يضاف إليه السكر والملح وسكر الفانيليا ويحرك جيداً.

 

 

-يخفق البيض مع الحليب السائل والزيت ثم يضاف إلى خليط الدقيق ويحرك جيداً ثم يترك لمدة ربع ساعة.

 

 

-يوضع المزيج في مقلاة أو على صاج حامي ويترك على نار هادئة حتى ينضج ويصبح بني اللون.


 

-يوزع الكريب في أطباق للتقديم.


 

-يدهن وجه الكريب بالنوتيلا ثم يحشى بقطع الفراولة.


 

طريقة تقديم الكريب بالفراولة..

-يثنى طرف الكريب على شكل نصف دائرة.

-يزيين بالنوتيلا ويقدم كطبق سريع أو مع وجبة الإفطار.

طريقة عمل الكريب بالفراولة على الطريقة الفرنسية الفراولة طريقة عمل الكريب مقادير الكريب طريقة تحضير الكريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

الذنوب التي لا تغفر بالتوبة .. 3 كبائر احذر الوقوع فيها

الشهر العقاري: 37 يوما أقصى مدة زمنية لنقل وتسجيل العقار

موضوعات متعلقة

حلويات دايت.. طريقة تحضير كريب الشوفان

ترشيحاتنا

لشد أزر اللاعبين.. طارق أبو العينين يتابع مران سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. كاف يدرس العودة لنظام الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا

مجلس الوزراء: إحباط 1731 عملية تهريب مارس الماضي.. إنفوجراف

رغم الحرب.. ارتفاع التجارة بين روسيا والصين إلي مستويات قياسية

تامر أمين: موسيماني حيرنا متميز إفريقيا وعاجز محليا.. فيديو

دعاء التوبة النصوح .. امسح جميع الذنوب والمعاصي في دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتقدت أنها نمش.. علامات على جسد امرأة تكشف إصابتها بالسرطان

بعد أنباء رحيل الدون.. بيكهام: نأمل في بقاء رونالدو مع اليونايتد لعام أوعامين

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

شاهد... الصور الكاملة لجنازة والد الفنان محسن منصور

فيديو

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

أبرئ نفسي من الفتنة.. أول تصريح من ابنة أحمد راتب بعد انتقادها محمد فراج وبسنت شوقي

متعدد العلاقات النسائية ومبتور العضو.. تحريات مقتل «ميكانيكي كرداسة» تكشف مفاجأة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ