ماكرون: أوكرانيا وحدها يجب أن تقرر شروط التفاوض مع روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الأمر متروك لأوكرانيا وحدها لاتخاذ قرار بشأن مفاوضاتها مع روسيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي نيوز.

وذكر ماكرون في خطاب ألقاه اليوم الاثنين أمام البرلمان الأوروبي لمناقشة مستقبل القارة: "لسنا في حالة حرب مع روسيا".



وأضاف: "نحن نقاتل في أوروبا للحفاظ على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، من أجل عودة السلام إلى قارتنا. والأمر متروك لأوكرانيا فقط لاتخاذ قرار بشأن شروط التفاوض مع روسيا ".

واعترف ماكرون في خطابه، بأن الحرب غيرت الاعتبارات الأمنية الأوروبية.

وقال: "عندما يعود السلام إلى التراب الأوروبي، سيتعين علينا بناء توازنات أمنية جديدة".

والتقى الرئيس الفرنسي، الذي أعيد انتخابه الشهر الماضي، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الغزو الروسي مباشرة في محاولة لوقف الصراع. وقد تحدث عدة مرات مع بوتين عبر الهاتف منذ ذلك الحين.

وسبق إن أشار محللون إلى إنه من تبعات الحرب، تغير خريطة الأمن في القارة، وتوجه ألمانيا إلى التسليح بشكل أكبر بعد أن أمضت عقود في إهمال تطوير القدرات العسكرية لديها، بشكل كلي.