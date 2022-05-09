عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصة محرر سي إن إن الأمريكية مع بايدن.. غالطه بشأن العجز المالي

بايدن
بايدن

رفض دانييل ديل ، محرر التحقيقات في شبكة سي إن إن ، ادعاء الرئيس الأمريكي جو  بايدن الأخير بأن سياساته ساعدت في تقليل العجز الفيدرالي، وكشف أن أحد الخبراء أبلغه أن تأكيد الرئيس  تحريف للواقع، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

قال بايدن في خطاب يوم الأربعاء الماضي: "دعني أذكرك مرة أخرى: لقد استطاعت إدارتي خفض العجز في الميزانية الفيدرالية".

أضاف بايدن "كل الحديث عن العجز من أصدقائي الجمهوريين ، أتقبله. لكن استطعت تخفيض العجز بـ 350 مليار دولار في السنة الأولى لي في المنصب ".

قدم بايدن هذا الادعاء بينما كان يروج لسجل  إدارته الاقتصادي الحافل، على الرغم من الانتقادات الشديدة من المشرعين الجمهوريين الذين يجادلون بأن سياساته ساهمت في تفشي التضخم وقادت الاقتصاد الأمريكي إلى حافة الركود .

خلال ظهور اليوم الإثنين في برنامج"يوم جديد" على شبكة سي إن إن وكذلك في مقال منفصل ، أشار ديل إلى أن العجز الفيدرالي انخفض بالفعل خلال السنة المالية 2021. 
ومع ذلك ، كان من المتوقع في الأصل أن يكون انخفاض العجز أكبر من الرقم الذي أشار إليه بايدن.

وأضاف ديل أن الخبراء الاقتصاديين "ما زالوا يسخرون من فكرة أن الرئيس بايدن مسؤول شخصيًا عن خفض العجز".
وأشار ديل إلى أن التشريعات المدعومة من بايدن مثل حزمة تحفيز المالية بسبب COVID-19 و التي تعد"خطة الإنقاذ الأمريكية" البالغة 1.9 تريليون دولار ومشروع قانون البنية التحتية من الحزبين الذي يركز على المشاريع المادية ساهم في هذا التفاوت.
وأضاف ديل: "مهما كان رأيك في كل هذه السياسات - فكلها تكلف المال".

وقال خبير آخر ، دان وايت من موديل اناليتكس  ، لشبكة CNN إن "تصرفات الإدارة والكونجرس أدت بلا شك إلى عجز أكبر ، وليس أصغر".

وأضاف وايت: "من المشجع أن الإدارة اقترحت بعض المبادرات لتقليص العجز ، لكن حتى الآن لم يتم النظر بجدية في أي من هذه المبادرات".

وأشار إلى أن الكثير من خفض العجز الفيدرالي الذي حدث يمكن أن يعزى إلى انتهاء صلاحية برامج الإغاثة من كورونا.

وذكر أن بايدن كان دقيقًا في ادعائه بأن العجز قد نما تحت قيادة الحزب الجمهوري، مشيرًا إلى أنه ارتفع كل عام في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن الكونجرس دونالد ترامب ترامب سي ان ان الجمهوريين COVID-19 التشريعات التحقيق السنة المالية العجز المالى خبراء الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

موضوعات متعلقة

لماذا ظهر بوتين بيوم النصر في أضعف حالاته؟

قيادة القوات للقتال.. عيب قاتل يؤخر روسيا عن حسم المعارك في أوكرانيا

كابوس بوتين بأوكرانيا.. هل فشل الجيش الروسي في دونباس؟

مسئولة أوكرانية: روسيا نقلت مليون مواطن قسرا إلى أراضيها

إدارة بايدن: الاتفاق مع 20شركة لتوفير إنترنت مجاني للأسر ذات الدخل المنخفض

ماكرون: أوكرانيا وحدها يجب أن تقرر شروط التفاوض مع روسيا

الصحة العالمية: نجمع الأدلة لإدانة ومعاقبة روسيا في جرائم حرب بأوكرانيا

بوتين في احتفالية يوم النصر ..خطاب منزوع الدسم فيما يخص حرب أوكرانيا

ترشيحاتنا

مصر والمغرب تصدران بيانا مشتركا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

حنان مطاوع: الاختيار خارج المنافسة وحالة توثيقية لتاريخ عاشه المصريون

برلمانية عن خبر وفاة كريمتها بسبب خطأ طبي: قريبة زوجي وليست ابنتي

قصة محرر سي إن إن الأمريكية مع بايدن.. غالطه بشأن العجز المالي

لأكثر من 2 مليون طفل..تفاصيل مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة..فيديو

حتحوت عن بيان الكاف بشأن ملعب نهائي الأبطال: كتب بأيدي مرتعشة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ