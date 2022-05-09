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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن ينظم مراجعات نهائية لطلاب الشهادات بالقاهرة والجيزة

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، الاثنين، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة
أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة مجانية تشمل كل المدارس الموجودة بمحافظة القاهرة، لإعطاء مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، بدءًا من، السبت 7 مايو، وتستمر ما يزيد عن الشهرين، حتى 20 يوليو المقبل، وتهدف مبادرة حزب مستقبل وطن، إلى التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وفي إطار الحرص على مستقبل أبناءنا الطلاب، قبيل امتحانات آخر العام، وطالبت أمانة الحزب بالمحافظة، جموع الطلاب بالسرعة لتسجيل أسمائهم، والانتظام في المراجعات النهائية المجانية ابتداءاً من أول أمس.

وبدأت إطلاق المبادرة في مدينة بدر، حيث نظمت أمانة المدينة، دروس تقوية لجميع المواد الدراسية كمراجعات لطلاب المراحل النهائية فى: "الشهادة الإعدادية، وشهادة الثانوية العامة، حيث جاءت المواد التى سيتم المراجعات النهائية فيها لطلاب الشهادة الإعدادية الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات هى: "Math، الدراسات الاجتماعية، لغة إنجليزية، Scince، ولغة عربية، ومواد المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية عربي هى: "رياضيات، لغة إنجليزية، علوم، الدراسات الاجتماعية، ولغة عربية"، وتم مع أكبر نخبة من أكفأ المدرسين، وأما بالنسبة للمراجعات النهائية للمرحلة الثالث الثانوي هى: " اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة العربية، الرياضات، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، كيمياء، أحياء، فلسفة، إحصاء، جغرافيا، تاريخ، وعلم النفس".

وفي نفس السياق، نظمت أمانة حي مصر الجديدة، وبالتعاون مع مديريه التربية والتعليم بالقاهرة، مراجعات نهائية مجانية على مستوي محافظة القاهرة بالكامل للصفين الثالث الاعدادي والثالث الثانوي مجانا، حيث تستمر فعالية المراجعات النهائية لمدة ثلاثة أسابيع للشهادة الاعدادية، والنسبة للشهادة الثانوية تستمر حتى نهاية الامتحانات، وبدأت الفعالية اليوم من داخل مدرسه الشهيد شريف مناع "السلحدار المتميزة سابقا" بمنطقة السبع عمارات، وسوف تشمل الفعالية العديد من المدارس في مختلف المناطق خلال الفترة القادمة، وكانت أمانة مصر الجديدة قد قامت بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم لمصر الجديدة، باختيار افضل المدرسين كل في مجال اختصاصه، كما وزعت المراجعات النهائية والملازم والكتب الخارجية والتدريب على حل الامتحانات، مجانا، كما أن المراجعات النهائية والتي شهدت اقبالا كبيرا لم تقتصر فقط على سكان مصر الجديدة بل شملت قاطنى مناطق النزهة وألماظة.

وفي محافظة الجيزة
نظمت أمانة قسم الجيزة، مراجعات نهائية لطلبة الشهادة الإعدادية، وتولت أمانة التعليم والبحث العلمي بأمانة الحزب عمل مراجعات نهائية لطلبة الشهادة الإعدادية لقرب موعد الامتحانات، والتخفيف الأعباء عن الطلبة ومساعدتهم مع قرب الامتحانات، كما تم توفير أساتذة في جميع المواد في الشهادة الاعدادية، وأعرب طلبة الشهادة الإعدادية عن سعادتهم بالمراجعات وسهولة توصيل المعلومة واستخدام الأسلوب الحديث في شرح المناهج الدراسية والتعليمية، ومن جانب أخر، تدخلت أمانة الحزب بقسم الجيزة، لإبرام الصلح بين عائلتين، ونجحت جهود أمانة القسم، في حل مشكلة بين عائلتي أولاد بيومي وأولاد ملحه بالجيزة وقامت بدور الوسيط بينهما لحل المشاكل القائمة، وفي استجابة لتلك الجهود تم الصلح بين العائلتين، وفي نفس السياق، نجحت جهود نائب مركز منشأة القناطر، احتواء خلاف بين عائلتين وعمل جلسة صلح بالمقر الخاص به بين عائلتي الحاج حلمي أبو زيادة وشريف ذكريا من محافظة المنوفية.

وفي محافظة الغربية
تواصل أمانة مركز اشمون، تنظيم مبادرة "قوافل الخير"، حيث قدمت قافلة طبية متكاملة لخدمة أهالي قري المركز، وجاءت القافلة لخدمة أهالي عزبة الرمل التابعة لقرية البرانية، وذلك ضمن سلسلة الفاعليات والقوافل التي تتبناها الحزب أمانة المركز، وتستمر هذه القوافل بقرى أشمون خلال الفترة المقبلة، لدعم ومساندة الدولة والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.

وفي محافظة سوهاج 
نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، احتفالية لختام الأنشطة والفعاليات الشبابية التي جرت طوال شهر رمضان، وذلك في بيت الخيمة على النيل بشرق مدينة سوهاج، وتضمن الحفل، البدء بتلاوة مباركة للقرآن الكريم، وابتهالات وإنشاد دينى، وعدد آخر من الفقرات قدمها أعضاء أمانة الشباب من شباب وفتيات الحزب، فضلاً عن توزيع وجبات ومشروبات على الحضور اللذين زاد عددهم عن 100 شخص.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

الثانوية العامة محافظة القاهرة مستقبل وطن مجلس النواب الفترة المقبلة امتحانات المواطنين اللغة الفرنسية موعد الامتحانات الامتحانات

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