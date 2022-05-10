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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل مايونيز في المنزل

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل المايونيز في البيت بطريقة سريعة وسهلة.

 

طريقة عمل مايونيز منزلي سريعة وسهلة..
 

مقادير تحضير المايونيز في البيت:

 

3 بيضات

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 كوب زيت نباتي

3 رشات فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

3 ملاعق صغيرة خردل ديجون

4-5 رشات ملح (حسب الذوق)

3 ملاعق صغيرة خل


 

طريقة التحضير:

خذ وعاء زجاجي وأضف إليه صفار البيض وعصير الليمون والخل وخردل ديجون ونصف ملعقة صغيرة ملح.

 

يُمزج كل هذه المكونات ويُخفق المزيج جيدًا. امزج الخليط حتى يتحول إلى اللون الأصفر الفاتح. سيستغرق هذا حوالي 30-40 ثانية.


 

ثم ، قم بإضافة الزيت إلى خليط الصفار  بضع قطرات في المرة الواحدة ، أثناء الخفق باستمرار  .


 

سيستغرق هذا حوالي 3-4 دقائق. يُضاف الزيت المتبقي ببطء شديد ويُخفق باستمرار حتى يصبح المايونيز ذات قوامًا كثيفًا. بمجرد أن يصبح لونه أفتح ، انقله في وعاء التقديم ، وقم بتغطيته بغطاء واحتفظ به داخل الثلاجة لفترة من الوقت.


 

يمكنك إضافة بعض رقائق الفلفل الحار أو الزعتر أو أي أعشاب أخرى لجعل طعمها أفضل حسب ذوقك

استمتع بوجباتك المقرمشة اللذيذة بعد إضافة المايونيز لها فقط.

طريقة عمل مايونيز منزلي سريعة وسهلة المايونيز المايونز

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