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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يوقع على قانون جديد لتسريع المساعدات إلى أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، قانونا يسمح بتسريع المساعدات العسكرية والأسلحة إلى أوكرانيا. 

وقال بايدن في تصريح صحفي بالبيت الأبيض "أوقع على قانون تسريع تزويد أوكرانيا بالأسلحة لأنه أمر مهم"، مضيفا أن القانون يهدف إلى مساعدة الأوكرانيين في القتال دفاعا عن بلادهم، ويحمل اسم "قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا".

وأقر بايدن بأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات دعما لأوكرانيا، لكنه أكد أن "الرضوخ للعدوان كلفته أكبر".

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر يوم الخميس الماضي بأغلبية ساحقة التشريع الذي سيسمح بتزويد أوكرانيا بالعتاد العسكري بشكل سريع على سبيل الإعارة لمواجهة التصعيد العسكري الروسي.

وبحسب القانون "يجوز للرئيس، عندما يرى ذلك في مصلحة الدفاع الوطني، بيع أو نقل الملكية أو تبادل أو تأجير أو إقراض أو التصرف بأي شكل آخر تجاه أي حكومة يعتبر الرئيس أن دورها حيوي للدفاع عن الولايات المتحدة".

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