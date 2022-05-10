سيد معوض: الأهلي لن ينسحب من نهائي الأبطال.. ويجب التمسك بحقوقه الشرعية

يرى سيد معوض لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، أن الأهلي قادر على حسم التتويج بدوري أبطال إفريقيا من قلب المغرب، رغم قرار الاتحاد الإفريقي، الذي وصفه بالقرار الظالم، بإقامه النهائي على ملعب مركب محمد الخامس.

وتابع سيد معوض خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، الأهلي قادر على التتويج من المغرب في حالة وجود الفريق في يومه وتقديم مباراة كبيرة، وبالطبع غياب الجماهير قد يؤثر سلبًا على الفريق في هذه المباراة، لكن الأحمر اعتاد على العبور بمثل هذه المواقف.

وأكمل سيد معوض، لا أعتقد أن الأهلي سينسحب من المباراة هذا الأمر بعيد تمامًا عن شخصية الأهلي، لكني أطالب إدارة الأحمر بالتمسك بحقوقها في طلب طاقم تحكيم أجنبي للساحة وكذلك غرفة الفار، وكذلك الاتفاق على سفر عدد كبير من الجماهير المصرية لحضور هذه المباراة.

وأضاف سيد معوض، قوانين كاف تؤكد إقامة السوبر الإفريقي على أرض بطل دوري أبطال إفريقيا، آخر مباريتين للسوبر الإفريقي احتضنتها قطر، والآن كاف حدد نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب قبل أيام من المباراة، واقتراب الوداد من التأهل للنهائي.

وأتم نجم الأهلي السابق، اعتدنا على مثل هذه المواقف من الاتحاد الإفريقي الذي دائمًا ما تكون قراراته ضد الأهلي والأندية المصرية.