سيد معوض: صبر موسيماني على بيرسي تاو منطقي.. ومعلول خارج المنافسة

يرى سيد معوض لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي السابق ، أن صبر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على مواطنه بيرسي تاو، منطقي جدًا؛ في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الأخير.

وتابع سيد معوض خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، الإصابات أثرت بشكل كبير على أداء بيرسي تاو مع النادي الأهلي، كذلك غيابه عن المشاركة في كأس العالم للأندية كلها أمور أثرت على مستواه مع الفريق.

وأكمل سيد معوض، موسيماني هو من طلب التعاقد مع بيرسي تاو ومُقتنع بإمكانياته فمن المنطقي جدًا أن يحاول مساعدته لإثبات وجهة نظره.

وعن رأيه في علي معلول، لاعب رائع ويتميز بالثبات على مستواه، أعتقد أنه لا ينافسه أي لاعب بالنادي الأهلي على مركزه، ولا يختلق أزمات داخل أوضة اللبس، ولديه تركيز طوال الوقت وطموح لتقديم المزيد، وإيجابي بشكل كبير على المرمى".

وأتم نجم الأهلي السابق، أرفض الحديث عن دور المعسكر الطويل للأهلي في تغيير شكل الفريق أمام وفاق سطيف مؤكدًا أنه المعسكر أعاد للفريق تركيزه، لكن الذي يقدمه موسيماني مع الأحمر،واضح على مدار عام ونصف.