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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

قلبي وروحي.. دنيا سمير غانم تتذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

صدى البلد

تذكرت الفنانة دنيا سمير غانم، والدتها الراحلة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة ، و نشرت صورة لها  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دنيا سمير غانم علي الصورة قائلة : قلبي وروحي ربنا يرحمك يارب .

 

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وغابت دنيا سمير غانم عن الماراثون الرمضاني 2022 للعام الثاني على التوالي بعد تأجيل عرض مسلسل “عالم موازي” والذي كان من المفترض طرحه العام الماضي.

ويرجع سبب تأجيل مسلسل عالم موازي إلى عدم استكمال تصوير مشاهد وحلقات العمل والذي توقف العام الماضي بعد مرض الفنان سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وإصابتهما بفيروس كورونا قبل حلول شهر رمضان الماضي، ووفاتهما عقب ذلك متأثرين بإصابتهما.

وينتمى مسلسل “عالم موازي” إلى نوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا : دنيا سمير غانم، علي ربيع، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الفنان إسلام إبراهيم، الفنانة شيماء سيف.

 

 

 

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