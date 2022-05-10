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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل السعودي وولي العهد يبعثان برقية تعازي للرئيس السيسي في شهداء سيناء

العاهل السعودي وولي
العاهل السعودي وولي العهد

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.

وقال الملك سلمان في البرقية : " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.  

وأضاف: "إننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق".

وتابع: "معربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه ، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

فيما أرسل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، برقية عزاء ومواساة أيضا، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال ولي العهد السعودي : " علمت بنبأ الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

وأضاف: "وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب ".

 

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