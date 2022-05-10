ضبط 40 طن ملح طعام و2 طن استاكوزا مجهولة المصدر بالبحيرة

فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز السياحية ومتابعة ضبط الأسعار ومدي توافر الاشتراطات الصحية للعاملين بالمطاعم.

قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة و تموين ابوالمطامير والنوبارية ومراقبة الأغذية والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوالمطامير وجهاز مدينة النوبارية الجديدة بحملات مرورية أسفرت عن الآتي ،

قطاع حماية المستهلك بالبحيرة

ضبط محل عطاره لقيام بعرض اعلان مضلل وممارسه العلاج الطبي بدون ترخيص أو تأهيل علمي لأعمال الحجامة وعلاج التخسيس علاوه على عدم الاعلان عن اسعار العطارة.

تحرير عدة محاضر لانشطة تجارية مختلفة لعدم الإعلان عن الاسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبيه يقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفه لقانون حمايه المستهلك.

قطاع التموين والطب البيطري بمدينة النوبارية ،

ضبط ٢ طن استاكوزا بدون علامات او بيانات بداخل احدالمصانع.

تحرير ٥ محاضر ذبح خارج المجازر وضبط ٢٥ كجم.

ضبط ١٠ كيلو جلاش منتهي الصلاحية داخل احد المطاعم.

تحرير محضر عرض للبيع لحوم مكشوفه وعرضه للتلوث

وبابو المطامير تم تحرير ٦ محاضر عدم إعلان عن اسعار لعدد ٤ مطاعم وسنترال ومخبز سياحي .

ضبط ٣ محلات جزارة تقوم بالذبح خارج المجازر.

ضبط ٤٠ طن ملح طعام بدون فواتير داخل مصنعين البان وجبن.

ضبط محل لحوم يقوم بتقليد علامات تجارية علي أكياس لتعبئة اللحوم

قطاع مراقبة الأغذية بالنوبارية

ضبط ٢ طن ملح طعام خشن متحجر لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي .

ضبط ٤ طن و٢٠٠ كيلو مخلل بدون علامات او بيانات تم وضعة بالخلاء ومعرض لأشعة الشمس واحتوائه علي شوائب.

ضبط ١٠ براميل ورق عنب في محلول ملحي تم وضعة بالخلاء ومعرض لأشعة الشمس واحتوائه علي شوائب .

تحرير ٢١ محضر جنح صحية .

سحب ٤٢ عينة مواد غذائية مختلفة الأنواع.

ابوالمطامير :

تحرير ٢٣ محضر جنح صحية

سحب ١٧ عينة مواد غذائية مختلفة لارسالها للمعامل للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

إعدام ٥ كيلو سجق منتهى الصلاحية وكذا ١٠ كيلو حلويات مكشوفة للاتربة وكذا ٨ زجاجات خل.

وقد شدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.