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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من اليوم ..اجتماعات عموميات شركات الكهرباء لمناقشة الموازنة

صدى البلد

تنعقد اليوم الثلاثاء ، بمقر الشركة القابضة لكهرباء مصر ، برئاسة المهندس جابر دسوقى،دسوقى،  اجتماعات الجمعية العامة العادية لشركتى شمال وجنوب  القاهرة لتوزيع الكهرباء ، لمناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركات عن العام المالي 2022/ 2023، وذلك فى إطار سلسلة اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية وشركات انتاج الكهرباء  لمناقشة موازنات الشركات  بدءا من يوم 10 حتى 15 مايو  .

وفيما يلى  مواعيد الجمعيات العمومية للموازنات ..

الثلاثاء10 مايو 

شركتى شمال  وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ،وشركة المحطات المائية ،وشركات وسط الدلتا وغرب الدلتا ومصر العليا

الأربعاء 11 مايو

شركات الوجه القبلي ومصر الوسطي وشمال الدلتا والقناة

الخميس12 مايو

القاهرة للانتاج والمحطات المائية شركة الخدمات الطبية 

الاحد13 مايو

شركات شرق الدلتا وجنوب الدلتا و الاسكندرية  والبحيرة لتوزيع الكهرباء .

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن تلك الاجتماعات تناقش ماتم تنفيذه من خطط إحلال وتجديد، وكذلك الخطة الاستثمارية والمشروعات التي تم تنفيذها لحساب الغير، وما تم بذله من مجهودات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بكافة المحافظات  التابعة للشركات ، بالإضافة إلى استعراض مدى انخفاض معدلات نسب الفقد الفني والتجاري الذي  يمثل عقبة كبيرة أمام قطاع الكهرباء ، بالإضافة إلى مناقشة مدى تنفيذ  الشركات لخطط الوزارة الخاصة بتركيب العدادات مسبقة الدفع وتطوير الشبكات .

و أضاف المصدر أنه سيتم عقب انتهاء الجمعيات العامة لتلك الشركات عقد الجمعية العامة للشركة القابضة للكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء  وبحضور المهندس جابر دسوقي، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث سيتم استعراض ميزانية  الشركة خلال العام  المالى ، ومناقشة مشروعاتها، والخطة التي تم تنفيذها وأداء القطاعات فى  التحصيل والفقد الفني والتجاري .


وبدأت القابضة للكهرباء اليوم  اجتماعات الجمعيات العامة للشركات  لمناقشة كل أعمال الشركات والمنفذ من الخطط الخاصة بها وسيتم تقييم كل المسؤولين ورؤساء القطاعات من خلال تلك الاجتماعات .

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